Чим багата заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак

Тетяна Щербак задекларувала лише квартиру у користуванні під Києвом та 130 гривень.



У своїй декларації чиновниця вказала, що проживає разом із сином Давідом Пінчуком у селищі Гостомель поблизу Києва, - пише видання



Зазначається, що з 2015 року користується у цьому селищі квартирою площею 105,7 м. кв. Авто ні власного, ні в користуванні не декларує.



У 2019 році отримала 150 тисяч доходу від продажу авто для Сергія Оношка. А на рахунку у «Приватбанку» має 130 гривень.



Тетяна Щербак є керівником громадської організації «Конгрес жінок світу».

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