Чим багата заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак
Сьогодні, 13:46
Заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації Тетяна Щербак задекларувала лише квартиру у користуванні під Києвом та 130 гривень.
У своїй декларації чиновниця вказала, що проживає разом із сином Давідом Пінчуком у селищі Гостомель поблизу Києва, - пише видання Волинь online.
Зазначається, що з 2015 року користується у цьому селищі квартирою площею 105,7 м. кв. Авто ні власного, ні в користуванні не декларує.
У 2019 році отримала 150 тисяч доходу від продажу авто для Сергія Оношка. А на рахунку у «Приватбанку» має 130 гривень.
Тетяна Щербак є керівником громадської організації «Конгрес жінок світу».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У своїй декларації чиновниця вказала, що проживає разом із сином Давідом Пінчуком у селищі Гостомель поблизу Києва, - пише видання Волинь online.
Зазначається, що з 2015 року користується у цьому селищі квартирою площею 105,7 м. кв. Авто ні власного, ні в користуванні не декларує.
У 2019 році отримала 150 тисяч доходу від продажу авто для Сергія Оношка. А на рахунку у «Приватбанку» має 130 гривень.
Тетяна Щербак є керівником громадської організації «Конгрес жінок світу».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Історія багатодітної сім'ї з Волині, яка взяла на виховання двох прийомних дітей. ФОТО
Сьогодні, 14:03
Чим багата заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак
Сьогодні, 13:46
Поки без туристів: кому наразі можна їхати до Польщі. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 13:37