Без авто, але з готівкою: які статки нажив нардеп з Волині Валерій Стернійчук

Депутат Верховної Ради з Волиніу 2019 році задекларував земельну ділянку, зарплату та майже пів мільйона гривень готівки.Про це йдеться на сайті НАЗК.Валерій Стернійчук має цивільну дружину, пасинката падчерку. Задекларував волинянин землю на 4.82 сотки та будинок на 62,8 "квадрати" у спільній власності зу Крупі, квартиру у Луцьку у сумісній власності на 50,5 "квадрати". У цивільної дружини Стернійчука є квартира в Липинах на 54,7 "квадрати". Також нардеп орендує квартиру у Києві на 112.6 "квадрати".У 2019 році Валерій Стернійчук отримав 22 107 гривень зарплати у Підгайцівській сільраді, де був завідувачем будинку культури, 167 173 гривні - у Верховній Раді, 29 037 гривень - на навчання від "Слуги народу".Його цивільна дружина заробила 76 515 гривень у "Акцент-Банку", отримала 79 452 гривні аліментів, 2328 гривень субсидії, декілька тисяч процентів у банку. Падчерка Стернійчука мала 5200 гривень стипендії.Задекларував Валерій Стернійчук 9800 доларів (приблизно 264 тисячі гривень), 3000 євро (87 тисяч гривень) та 144 000 гривень готівкою, його дружина Інна - 75 000 гривень та 14 700 доларів (приблизно 396 тисяч гривень).У банку нардеп загалом має 5483 гривні, його дружина - 56 165 гривні, падчерка - 34871 гривню.