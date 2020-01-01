Зеленський затвердив склад Нацради з питань антикорупційної політики
Сьогодні, 14:24
Президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Національної ради з питань антикорупційної політики.
Відповідний указ опублікували на сайті Офісу глави держави.
До складу Нацради з питань антикорупційної політики увійшли:
Володимир Зеленський - президент України, голова Національної ради,
Андрій Єрмак - керівник ОПУ, заступник голови Національної ради,
Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ,
Іван Баканов - голова СБУ,
Андрій Боровик - виконавчий директор громадської організації "Трансперенсі Інтернешнл Україна" (за згодою),
Ірина Венедіктова - генеральний прокурор (за згодою),
Андрій Гундер - президент Американської торговельної палати в Україні (за згодою),
Олексій Данілов - секретар РНБО,
Ганна Дерев’янко - виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (за згодою),
Сергій Іонушас - заступник голови Комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою),
Андрій Костін - голова Комітету Верховної ради України з питань правової політики (за згодою),
Олексій Любченко - голова Державної податкової служби України,
Сергій Марченко - міністр фінансів України,
Роман Машовець - заступник керівника ОПУ,
Денис Монастирський - голова Комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою),
Ігор Муратов - заступник директора департаменту забезпечення митного оформлення Державної митної служби України,
Олександр Новіков - голова Національного агентства з питань запобігання корупції,
Валерій Пацкан - голова Рахункової палати (за згодою),
Анастасія Радіна - голова Комітету Верховної ради України з питань антикорупційної політики (за згодою),
Дмитро Разумков - голова Верховної Ради України (за згодою),
Марчін Свєнчіцкі - бізнес-омбудсмен (за згодою),
Артем Ситник - директор НАБУ,
Андрій Смирнов — заступник Керівника ОПУ,
Олександр Соколов — заступник директора ДБР,
Сергій Солодченко — перший заступник голови Державної фіскальної служби України,
Руслан ОСтефанчук — перший заступник голови Верховної Ради (за згодою),
Ігор Уманський — радник керівника ОПУ(поза штатом),
Микола Хавронюк — директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ (за згодою),
Назар Холодницький — заступник генпрокурора — керівник САП (за згодою),
Ігор Черкаський — голова Державної служби фінансового моніторингу України,
Олексій Чернишов — міністр розвитку громад та територій України,
Галина Янченко — заступник голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики (за згодою).
В роботі Нацради з питань антикорупційної політики можуть брати участь такі міжнародні спостерігачі та консультанти:
Девід Бернстайн — провідний спеціаліст з питань державного сектору Світового банку в Україні (за згодою),
Гарт Вілліс — член Офісу демократичного урядування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (зa згодою),
Назар Гром — спеціаліст із законодавчого процесу та антикорупційної політики ПРООН в Україні (за згодою),
Андрій Кухарук — експерт з антикорупційних питань Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) (зa згодою),
Ека Ткешелашвілі — голова Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI) (за згодою)
Лоуренс Хелд — керівник проєкту "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "Взаємодія" (SACCI) (за згодою),
Стефані Холмс — начальник відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні (за згодою).
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Відповідний указ опублікували на сайті Офісу глави держави.
До складу Нацради з питань антикорупційної політики увійшли:
Володимир Зеленський - президент України, голова Національної ради,
Андрій Єрмак - керівник ОПУ, заступник голови Національної ради,
Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ,
Іван Баканов - голова СБУ,
Андрій Боровик - виконавчий директор громадської організації "Трансперенсі Інтернешнл Україна" (за згодою),
Ірина Венедіктова - генеральний прокурор (за згодою),
Андрій Гундер - президент Американської торговельної палати в Україні (за згодою),
Олексій Данілов - секретар РНБО,
Ганна Дерев’янко - виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (за згодою),
Сергій Іонушас - заступник голови Комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою),
Андрій Костін - голова Комітету Верховної ради України з питань правової політики (за згодою),
Олексій Любченко - голова Державної податкової служби України,
Сергій Марченко - міністр фінансів України,
Роман Машовець - заступник керівника ОПУ,
Денис Монастирський - голова Комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою),
Ігор Муратов - заступник директора департаменту забезпечення митного оформлення Державної митної служби України,
Олександр Новіков - голова Національного агентства з питань запобігання корупції,
Валерій Пацкан - голова Рахункової палати (за згодою),
Анастасія Радіна - голова Комітету Верховної ради України з питань антикорупційної політики (за згодою),
Дмитро Разумков - голова Верховної Ради України (за згодою),
Марчін Свєнчіцкі - бізнес-омбудсмен (за згодою),
Артем Ситник - директор НАБУ,
Андрій Смирнов — заступник Керівника ОПУ,
Олександр Соколов — заступник директора ДБР,
Сергій Солодченко — перший заступник голови Державної фіскальної служби України,
Руслан ОСтефанчук — перший заступник голови Верховної Ради (за згодою),
Ігор Уманський — радник керівника ОПУ(поза штатом),
Микола Хавронюк — директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ (за згодою),
Назар Холодницький — заступник генпрокурора — керівник САП (за згодою),
Ігор Черкаський — голова Державної служби фінансового моніторингу України,
Олексій Чернишов — міністр розвитку громад та територій України,
Галина Янченко — заступник голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики (за згодою).
В роботі Нацради з питань антикорупційної політики можуть брати участь такі міжнародні спостерігачі та консультанти:
Девід Бернстайн — провідний спеціаліст з питань державного сектору Світового банку в Україні (за згодою),
Гарт Вілліс — член Офісу демократичного урядування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (зa згодою),
Назар Гром — спеціаліст із законодавчого процесу та антикорупційної політики ПРООН в Україні (за згодою),
Андрій Кухарук — експерт з антикорупційних питань Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) (зa згодою),
Ека Ткешелашвілі — голова Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI) (за згодою)
Лоуренс Хелд — керівник проєкту "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "Взаємодія" (SACCI) (за згодою),
Стефані Холмс — начальник відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні (за згодою).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
А мене чомусь не включили....
Тепер корупціонерам повний піпець!Команда "УХ!!!"
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