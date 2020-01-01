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Зеленський затвердив склад Нацради з питань антикорупційної політики

Зеленський затвердив склад Нацради з питань антикорупційної політики
Президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Національної ради з питань антикорупційної політики.

Відповідний указ опублікували на сайті Офісу глави держави.

До складу Нацради з питань антикорупційної політики увійшли:

Володимир Зеленський - президент України, голова Національної ради,

Андрій Єрмак - керівник ОПУ, заступник голови Національної ради,

Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ,

Іван Баканов - голова СБУ,

Андрій Боровик - виконавчий директор громадської організації "Трансперенсі Інтернешнл Україна" (за згодою),

Ірина Венедіктова - генеральний прокурор (за згодою),

Андрій Гундер - президент Американської торговельної палати в Україні (за згодою),

Олексій Данілов - секретар РНБО,

Ганна Дерев’янко - виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (за згодою),

Сергій Іонушас - заступник голови Комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою),

Андрій Костін - голова Комітету Верховної ради України з питань правової політики (за згодою),

Олексій Любченко - голова Державної податкової служби України,

Сергій Марченко - міністр фінансів України,

Роман Машовець - заступник керівника ОПУ,

Денис Монастирський - голова Комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою),

Ігор Муратов - заступник директора департаменту забезпечення митного оформлення Державної митної служби України,

Олександр Новіков - голова Національного агентства з питань запобігання корупції,

Валерій Пацкан - голова Рахункової палати (за згодою),

Анастасія Радіна - голова Комітету Верховної ради України з питань антикорупційної політики (за згодою),

Дмитро Разумков - голова Верховної Ради України (за згодою),

Марчін Свєнчіцкі - бізнес-омбудсмен (за згодою),

Артем Ситник - директор НАБУ,

Андрій Смирнов — заступник Керівника ОПУ,

Олександр Соколов — заступник директора ДБР,

Сергій Солодченко — перший заступник голови Державної фіскальної служби України,

Руслан ОСтефанчук — перший заступник голови Верховної Ради (за згодою),

Ігор Уманський — радник керівника ОПУ(поза штатом),

Микола Хавронюк — директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ (за згодою),

Назар Холодницький — заступник генпрокурора — керівник САП (за згодою),

Ігор Черкаський — голова Державної служби фінансового моніторингу України,

Олексій Чернишов — міністр розвитку громад та територій України,

Галина Янченко — заступник голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики (за згодою).

В роботі Нацради з питань антикорупційної політики можуть брати участь такі міжнародні спостерігачі та консультанти:

Девід Бернстайн — провідний спеціаліст з питань державного сектору Світового банку в Україні (за згодою),

Гарт Вілліс — член Офісу демократичного урядування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (зa згодою),

Назар Гром — спеціаліст із законодавчого процесу та антикорупційної політики ПРООН в Україні (за згодою),

Андрій Кухарук — експерт з антикорупційних питань Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) (зa згодою),

Ека Ткешелашвілі — голова Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI) (за згодою)

Лоуренс Хелд — керівник проєкту "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "Взаємодія" (SACCI) (за згодою),

Стефані Холмс — начальник відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні (за згодою).

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Теги: антикорупційна політика, Володимир Зеленський, Нацрада
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Коментарі 2
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А мене чомусь не включили....
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Тепер корупціонерам повний піпець!Команда "УХ!!!"
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