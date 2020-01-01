Зеленський затвердив склад Нацради з питань антикорупційної політики

Володимир Зеленський затвердив персональний склад Національної ради з питань антикорупційної політики.



Відповідний указ



До складу Нацради з питань антикорупційної політики увійшли:



Володимир Зеленський - президент України, голова Національної ради,



Андрій Єрмак - керівник ОПУ, заступник голови Національної ради,



Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ,



Іван Баканов - голова СБУ,



Андрій Боровик - виконавчий директор громадської організації "Трансперенсі Інтернешнл Україна" (за згодою),



Ірина Венедіктова - генеральний прокурор (за згодою),



Андрій Гундер - президент Американської торговельної палати в Україні (за згодою),



Олексій Данілов - секретар РНБО,



Ганна Дерев’янко - виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (за згодою),



Сергій Іонушас - заступник голови Комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою),



Андрій Костін - голова Комітету Верховної ради України з питань правової політики (за згодою),



Олексій Любченко - голова Державної податкової служби України,



Сергій Марченко - міністр фінансів України,



Роман Машовець - заступник керівника ОПУ,



Денис Монастирський - голова Комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою),



Ігор Муратов - заступник директора департаменту забезпечення митного оформлення Державної митної служби України,



Олександр Новіков - голова Національного агентства з питань запобігання корупції,



Валерій Пацкан - голова Рахункової палати (за згодою),



Анастасія Радіна - голова Комітету Верховної ради України з питань антикорупційної політики (за згодою),



Дмитро Разумков - голова Верховної Ради України (за згодою),



Марчін Свєнчіцкі - бізнес-омбудсмен (за згодою),



Артем Ситник - директор НАБУ,



Андрій Смирнов — заступник Керівника ОПУ,



Олександр Соколов — заступник директора ДБР,



Сергій Солодченко — перший заступник голови Державної фіскальної служби України,



Руслан ОСтефанчук — перший заступник голови Верховної Ради (за згодою),



Ігор Уманський — радник керівника ОПУ(поза штатом),



Микола Хавронюк — директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ (за згодою),



Назар Холодницький — заступник генпрокурора — керівник САП (за згодою),



Ігор Черкаський — голова Державної служби фінансового моніторингу України,



Олексій Чернишов — міністр розвитку громад та територій України,



Галина Янченко — заступник голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики (за згодою).



В роботі Нацради з питань антикорупційної політики можуть брати участь такі міжнародні спостерігачі та консультанти:



Девід Бернстайн — провідний спеціаліст з питань державного сектору Світового банку в Україні (за згодою),



Гарт Вілліс — член Офісу демократичного урядування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (зa згодою),



Назар Гром — спеціаліст із законодавчого процесу та антикорупційної політики ПРООН в Україні (за згодою),



Андрій Кухарук — експерт з антикорупційних питань Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) (зa згодою),



Ека Ткешелашвілі — голова Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI) (за згодою)



Лоуренс Хелд — керівник проєкту "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "Взаємодія" (SACCI) (за згодою),



Стефані Холмс — начальник відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні (за згодою).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українизатвердив персональний склад Національної ради з питань антикорупційної політики.Відповідний указ опублікували на сайті Офісу глави держави.До складу Нацради з питань антикорупційної політики увійшли:- президент України, голова Національної ради,- керівник ОПУ, заступник голови Національної ради,- міністр внутрішніх справ,- голова СБУ,- виконавчий директор громадської організації "Трансперенсі Інтернешнл Україна" (за згодою),- генеральний прокурор (за згодою),- президент Американської торговельної палати в Україні (за згодою),Олексій Данілов - секретар РНБО,- виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (за згодою),- заступник голови Комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою),- голова Комітету Верховної ради України з питань правової політики (за згодою),- голова Державної податкової служби України,- міністр фінансів України,- заступник керівника ОПУ,- голова Комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою),- заступник директора департаменту забезпечення митного оформлення Державної митної служби України,- голова Національного агентства з питань запобігання корупції,- голова Рахункової палати (за згодою),- голова Комітету Верховної ради України з питань антикорупційної політики (за згодою),- голова Верховної Ради України (за згодою),- бізнес-омбудсмен (за згодою),- директор НАБУ,— заступник Керівника ОПУ,— заступник директора ДБР,— перший заступник голови Державної фіскальної служби України,— перший заступник голови Верховної Ради (за згодою),— радник керівника ОПУ(поза штатом),— директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ (за згодою),— заступник генпрокурора — керівник САП (за згодою),— голова Державної служби фінансового моніторингу України,— міністр розвитку громад та територій України,— заступник голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики (за згодою).В роботі Нацради з питань антикорупційної політики можуть брати участь такі міжнародні спостерігачі та консультанти:— провідний спеціаліст з питань державного сектору Світового банку в Україні (за згодою),— член Офісу демократичного урядування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (зa згодою),— спеціаліст із законодавчого процесу та антикорупційної політики ПРООН в Україні (за згодою),— експерт з антикорупційних питань Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) (зa згодою),— голова Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI) (за згодою)— керівник проєкту "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "Взаємодія" (SACCI) (за згодою),— начальник відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні (за згодою).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію