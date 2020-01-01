Сашко Положинський написав гімн для луцького баскетбольного клубу. ВІДЕО

Відомий музикант, родом із Луцька,написав гімн для баскетбольного клубу "Старий Луцьк".Відео-презентацію гімну опублікували на Ютуб-каналі клубу."Представляємо презентаційний ролик на гімн нашого клубу. Щиро вдячні Олександру Положинському за запальний гімн таза крутий відеоряд", - йдеться у повідомленні.Баскетбольний клуб «Старий Луцьк-Університет», створений у серпні2017-го, увірвався до української баскетбольної арени дуже стрімко й динамічно. Команду зібрали із третини колишнього «ветеранського» складу «Волиньбаскет» на чолі з досвідченими тренерами та нових, сильних і амбітних гравців.Окрім професійного баскетболу, ми вдосконалюємось у ветеранському, професійному, юнацькому, дитячому, аматорському, а також граємо у баскетбол 3х3.6 травня 2018 БК "Старий Луцьк-Університет" на виїзді переміг БК "Вінницькі Зубри" з рахунком 86-73 і став Чемпіоном України з Баскетболу Першої Ліги.Наразі структура луцького БК об`єднує професіональний, аматорський, ветеранський, юнацький, дитячий та баскетбол 3х3.