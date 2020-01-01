вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сашко Положинський написав гімн для луцького баскетбольного клубу. ВІДЕО

Сашко Положинський написав гімн для луцького баскетбольного клубу. ВІДЕО
Відомий музикант, родом із Луцька, Олександр Положинський написав гімн для баскетбольного клубу "Старий Луцьк".

Відео-презентацію гімну опублікували на Ютуб-каналі клубу.

"Представляємо презентаційний ролик на гімн нашого клубу. Щиро вдячні Олександру Положинському за запальний гімн та Антону Аношину за крутий відеоряд", - йдеться у повідомленні.

Довідка :

Баскетбольний клуб «Старий Луцьк-Університет», створений у серпні
2017-го, увірвався до української баскетбольної арени дуже стрімко й динамічно. Команду зібрали із третини колишнього «ветеранського» складу «Волиньбаскет» на чолі з досвідченими тренерами та нових, сильних і амбітних гравців.

Окрім професійного баскетболу, ми вдосконалюємось у ветеранському, професійному, юнацькому, дитячому, аматорському, а також граємо у баскетбол 3х3.

6 травня 2018 БК "Старий Луцьк-Університет" на виїзді переміг БК "Вінницькі Зубри" з рахунком 86-73 і став Чемпіоном України з Баскетболу Першої Ліги.

Наразі структура луцького БК об`єднує професіональний, аматорський, ветеранський, юнацький, дитячий та баскетбол 3х3.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: музикант, бакскетбольна команда, Положинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині лідеру злочинної групи, яка «тероризувала» бізнесменів, продовжили термін тримання під вартою
Сьогодні, 15:30
На Перемоги у Луцьку автівка збила жінку. ФОТО
Сьогодні, 14:48
Сашко Положинський написав гімн для луцького баскетбольного клубу. ВІДЕО
Сьогодні, 14:37
Зеленський затвердив склад Нацради з питань антикорупційної політики
Сьогодні, 14:24
Без авто, але з готівкою: які статки нажив нардеп з Волині Валерій Стернійчук
Сьогодні, 14:24
Схожі новини
Відомий музикант з Волині присвятив пісню рятувальникам, які борються із вогнем в Чорнобилі. ВІДЕО Відомий музикант з Волині присвятив пісню рятувальникам, які борються із вогнем в Чорнобилі. ВІДЕО
27 квітень, 15:30
Розповіли, ким замінили Олександра Положинського у гурті «Тартак» Розповіли, ким замінили Олександра Положинського у гурті «Тартак»
19 квітень, 21:18
Олександр Положинський написав пісню про коронавірус та карантин Олександр Положинський написав пісню про коронавірус та карантин
19 березень, 11:10
Олександр Положинський покидає гурт«Тартак»: реакція соцмереж Олександр Положинський покидає гурт«Тартак»: реакція соцмереж
05 лютий, 21:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі лікарі провели операцію чоловіку, який впав з 4-метрової висоти. ФОТО 18+
Сьогодні, 15:40
 0
У Луцьку серед вулиці – затримання: на місці – чимало поліції і спецпризначенців. ФОТО
Сьогодні, 15:32
 0
На Волині лідеру злочинної групи, яка «тероризувала» бізнесменів, продовжили термін тримання під вартою
Сьогодні, 15:30
 0
На Перемоги у Луцьку автівка збила жінку. ФОТО
Сьогодні, 14:48
 0
Сашко Положинський написав гімн для луцького баскетбольного клубу. ВІДЕО
Сьогодні, 14:37
 0
Медіа
відео
1/8