Чому варто відвідати кулінарний майстер-клас*
Сьогодні, 17:35
Майстер-клас з кулінарії – це прекрасна можливість створити власний кулінарний шедевр і перейняти дорогоцінний досвід від професійного кухаря. На вибір пропонують різну тематику занять. Це може бути приготування страв від європейської до японської кухонь. Кулінарний майстер-клас проходить в невеликій групі.
Як все відбувається
Щасливчик потрапить на добре обладнану навчальну кухню, де його чекає знайомство з професійним кухарем і рештою учасників майстер-класу. Разом вони мають осягнути безліч тонкощів кулінарного мистецтва. Процес приготування страв обіцяє бути шалено цікавим. Одну зі страв учасник приготує самостійно, а інші будуть створені спільними зусиллями. А після – смачна дегустація.
Тематика на будь-який смак
Новоспечений кулінар зможе самостійно вибрати цікаву тему майстер-класу. Готувати можна страви європейської, італійської, японської або української кухні, а також шедеври кондитерської справи.
Все включено
Учневі нададуть все необхідне для приготування вишуканих страв. В його розпорядженні опиняться продукти найкращої якості і різноманітне кухонне приладдя.
Дегустація кулінарних шедеврів
Коли страва буде готова, новоспечений кулінар зможе відпочити за великим столом з іншими учасниками майстер-класу. Вони не тільки поділяться враженнями від заняття, але і оцінять плоди своїх старань. За бажанням кожен учень зможе також почути думку експерта.
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Як все відбувається
Щасливчик потрапить на добре обладнану навчальну кухню, де його чекає знайомство з професійним кухарем і рештою учасників майстер-класу. Разом вони мають осягнути безліч тонкощів кулінарного мистецтва. Процес приготування страв обіцяє бути шалено цікавим. Одну зі страв учасник приготує самостійно, а інші будуть створені спільними зусиллями. А після – смачна дегустація.
Тематика на будь-який смак
Новоспечений кулінар зможе самостійно вибрати цікаву тему майстер-класу. Готувати можна страви європейської, італійської, японської або української кухні, а також шедеври кондитерської справи.
Все включено
Учневі нададуть все необхідне для приготування вишуканих страв. В його розпорядженні опиняться продукти найкращої якості і різноманітне кухонне приладдя.
Дегустація кулінарних шедеврів
Коли страва буде готова, новоспечений кулінар зможе відпочити за великим столом з іншими учасниками майстер-класу. Вони не тільки поділяться враженнями від заняття, але і оцінять плоди своїх старань. За бажанням кожен учень зможе також почути думку експерта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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