Чому варто відвідати кулінарний майстер-клас*





Як все відбувається



Щасливчик потрапить на добре обладнану навчальну кухню, де його чекає знайомство з професійним кухарем і рештою учасників майстер-класу. Разом вони мають осягнути безліч тонкощів кулінарного мистецтва. Процес приготування страв обіцяє бути шалено цікавим. Одну зі страв учасник приготує самостійно, а інші будуть створені спільними зусиллями. А після – смачна дегустація.



Тематика на будь-який смак



Новоспечений кулінар зможе самостійно вибрати цікаву тему майстер-класу. Готувати можна страви європейської, італійської, японської або української кухні, а також шедеври кондитерської справи.



Все включено



Учневі нададуть все необхідне для приготування вишуканих страв. В його розпорядженні опиняться продукти найкращої якості і різноманітне кухонне приладдя.



Дегустація кулінарних шедеврів



Коли страва буде готова, новоспечений кулінар зможе відпочити за великим столом з іншими учасниками майстер-класу. Вони не тільки поділяться враженнями від заняття, але і оцінять плоди своїх старань. За бажанням кожен учень зможе також почути думку експерта.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майстер-клас з кулінарії – це прекрасна можливість створити власний кулінарний шедевр і перейняти дорогоцінний досвід від професійного кухаря. На вибір пропонують різну тематику занять. Це може бути приготування страв від європейської до японської кухонь. Кулінарний майстер-клас проходить в невеликій групі.Щасливчик потрапить на добре обладнану навчальну кухню, де його чекає знайомство з професійним кухарем і рештою учасників майстер-класу. Разом вони мають осягнути безліч тонкощів кулінарного мистецтва. Процес приготування страв обіцяє бути шалено цікавим. Одну зі страв учасник приготує самостійно, а інші будуть створені спільними зусиллями. А після – смачна дегустація.Новоспечений кулінар зможе самостійно вибрати цікаву тему майстер-класу. Готувати можна страви європейської, італійської, японської або української кухні, а також шедеври кондитерської справи.Учневі нададуть все необхідне для приготування вишуканих страв. В його розпорядженні опиняться продукти найкращої якості і різноманітне кухонне приладдя.Коли страва буде готова, новоспечений кулінар зможе відпочити за великим столом з іншими учасниками майстер-класу. Вони не тільки поділяться враженнями від заняття, але і оцінять плоди своїх старань. За бажанням кожен учень зможе також почути думку експерта.

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