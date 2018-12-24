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Чому варто відвідати кулінарний майстер-клас*

Чому варто відвідати кулінарний майстер-клас*
Майстер-клас з кулінарії – це прекрасна можливість створити власний кулінарний шедевр і перейняти дорогоцінний досвід від професійного кухаря. На вибір пропонують різну тематику занять. Це може бути приготування страв від європейської до японської кухонь. Кулінарний майстер-клас проходить в невеликій групі.

Як все відбувається

Щасливчик потрапить на добре обладнану навчальну кухню, де його чекає знайомство з професійним кухарем і рештою учасників майстер-класу. Разом вони мають осягнути безліч тонкощів кулінарного мистецтва. Процес приготування страв обіцяє бути шалено цікавим. Одну зі страв учасник приготує самостійно, а інші будуть створені спільними зусиллями. А після – смачна дегустація.

Тематика на будь-який смак

Новоспечений кулінар зможе самостійно вибрати цікаву тему майстер-класу. Готувати можна страви європейської, італійської, японської або української кухні, а також шедеври кондитерської справи.

Все включено

Учневі нададуть все необхідне для приготування вишуканих страв. В його розпорядженні опиняться продукти найкращої якості і різноманітне кухонне приладдя.

Дегустація кулінарних шедеврів

Коли страва буде готова, новоспечений кулінар зможе відпочити за великим столом з іншими учасниками майстер-класу. Вони не тільки поділяться враженнями від заняття, але і оцінять плоди своїх старань. За бажанням кожен учень зможе також почути думку експерта.

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Теги: Майстер-клас, кулінарія
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