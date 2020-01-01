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Громада на Волині «успадкувала» землю, вартістю понад 2 мільйони

Громада на Волині «успадкувала» землю, вартістю понад 2 мільйони
Затурцівська сільська рада Локачинського району «успадкувала» земельну ділянку площею 1,6 га та вартістю понад 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Суд задовольнив позов Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області в інтересах держави, аби сільрада в Локачинському районі отримала у власність не успадковану ніким після смерті власника землю.

Землю громади можуть віддати у користування чи власність громадянам, у тому числі учасникам АТО/ООС.

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Теги: прокуратура, Волинь, земля, спадок, Локачі
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