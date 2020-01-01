Громада на Волині «успадкувала» землю, вартістю понад 2 мільйони





Про це повідомляє пресслужба



Суд задовольнив позов Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області в інтересах держави, аби сільрада в Локачинському районі отримала у власність не успадковану ніким після смерті власника землю.



Землю громади можуть віддати у користування чи власність громадянам, у тому числі учасникам АТО/ООС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Затурцівська сільська рада Локачинського району «успадкувала» земельну ділянку площею 1,6 га та вартістю понад 2 мільйони гривень.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Суд задовольнив позов Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області в інтересах держави, аби сільрада в Локачинському районі отримала у власність не успадковану ніким після смерті власника землю.Землю громади можуть віддати у користування чи власність громадянам, у тому числі учасникам АТО/ООС.

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