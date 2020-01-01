Громада на Волині «успадкувала» землю, вартістю понад 2 мільйони
Сьогодні, 17:30
Затурцівська сільська рада Локачинського району «успадкувала» земельну ділянку площею 1,6 га та вартістю понад 2 мільйони гривень.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Суд задовольнив позов Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області в інтересах держави, аби сільрада в Локачинському районі отримала у власність не успадковану ніким після смерті власника землю.
Землю громади можуть віддати у користування чи власність громадянам, у тому числі учасникам АТО/ООС.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Суд задовольнив позов Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області в інтересах держави, аби сільрада в Локачинському районі отримала у власність не успадковану ніким після смерті власника землю.
Землю громади можуть віддати у користування чи власність громадянам, у тому числі учасникам АТО/ООС.
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