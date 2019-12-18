На Волині лідеру злочинної групи, яка «тероризувала» бізнесменів, продовжили термін тримання під вартою





Ще 26-го березня до Нововолинського міського суду надійшли матеріали у справі, - пише



31-го березня відбулося підготовче засідання. Суд продовжив строки тримання під вартою до 29-го травня. Зазначають, що тоді адвокати під час судового засідання просили обрати інший запобіжний захід, бо їх підзахисний хворіє, має тісні соціальні зв’язки (одружений, на утриманні малолітня дитина, в період з 2006 року по 2016 рік працював на шахті). З приводу продовження взяття під варту подавали апеляційну скаргу, та Рівненський апеляційний суд залишив ухвалу Нововолинського суду без змін.



22-го травня в Нововолинському міському суді Чечену термін тримання під вартою продовжили далі – до 20-го липня. Адвокати знову заперечували та просили обрати більш м’який запобіжний захід.



Разом з тим, захисник обвинуваченого клопотав про повернення обвинувального акту прокурору оскільки, на його думку, цей документ не відповідає вимогам КПК України: всупереч ст.291 КПК України він не містить формування обвинувачення, є не логічним, не конкретизованим, містить суттєві неточності, а тому підлягає поверненню. Суд у задоволенні клопотання відмовив.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканцю Нововолинська на прізвисько «Чечен», якого обвинувачують в розбої та вимаганні у складі злочинної групи, продовжили термін тримання під вартою до 20 липня.Ще 26-го березня до Нововолинського міського суду надійшли матеріали у справі, - пише Буг 31-го березня відбулося підготовче засідання. Суд продовжив строки тримання під вартою до 29-го травня. Зазначають, що тоді адвокати під час судового засідання просили обрати інший запобіжний захід, бо їх підзахисний хворіє, має тісні соціальні зв’язки (одружений, на утриманні малолітня дитина, в період з 2006 року по 2016 рік працював на шахті). З приводу продовження взяття під варту подавали апеляційну скаргу, та Рівненський апеляційний суд залишив ухвалу Нововолинського суду без змін.22-го травня в Нововолинському міському суді Чечену термін тримання під вартою продовжили далі – до 20-го липня. Адвокати знову заперечували та просили обрати більш м’який запобіжний захід.Разом з тим, захисник обвинуваченого клопотав про повернення обвинувального акту прокурору оскільки, на його думку, цей документ не відповідає вимогам КПК України: всупереч ст.291 КПК України він не містить формування обвинувачення, є не логічним, не конкретизованим, містить суттєві неточності, а тому підлягає поверненню. Суд у задоволенні клопотання відмовив.Нагадаємо, 21-го листопада у Нововолинську затримано лідера злочинної групи на прізвисько «Чечен» та одного з її учасників, які за гроші намагалися «кришувати» місцевих бізнесменів, а вразі відмови тиснули на них та їх членів сімей психологічно та нищили майно.

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