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На Волині лідеру злочинної групи, яка «тероризувала» бізнесменів, продовжили термін тримання під вартою

На Волині лідеру злочинної групи, яка «тероризувала» бізнесменів, продовжили термін тримання під вартою
Мешканцю Нововолинська на прізвисько «Чечен», якого обвинувачують в розбої та вимаганні у складі злочинної групи, продовжили термін тримання під вартою до 20 липня.

Ще 26-го березня до Нововолинського міського суду надійшли матеріали у справі, - пише Буг.

31-го березня відбулося підготовче засідання. Суд продовжив строки тримання під вартою до 29-го травня. Зазначають, що тоді адвокати під час судового засідання просили обрати інший запобіжний захід, бо їх підзахисний хворіє, має тісні соціальні зв’язки (одружений, на утриманні малолітня дитина, в період з 2006 року по 2016 рік працював на шахті). З приводу продовження взяття під варту подавали апеляційну скаргу, та Рівненський апеляційний суд залишив ухвалу Нововолинського суду без змін.

22-го травня в Нововолинському міському суді Чечену термін тримання під вартою продовжили далі – до 20-го липня. Адвокати знову заперечували та просили обрати більш м’який запобіжний захід.

Разом з тим, захисник обвинуваченого клопотав про повернення обвинувального акту прокурору оскільки, на його думку, цей документ не відповідає вимогам КПК України: всупереч ст.291 КПК України він не містить формування обвинувачення, є не логічним, не конкретизованим, містить суттєві неточності, а тому підлягає поверненню. Суд у задоволенні клопотання відмовив.

Нагадаємо, 21-го листопада у Нововолинську затримано лідера злочинної групи на прізвисько «Чечен» та одного з її учасників, які за гроші намагалися «кришувати» місцевих бізнесменів, а вразі відмови тиснули на них та їх членів сімей психологічно та нищили майно.

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Теги: злочинна група, бізнесмени, вимагання, Волинь
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