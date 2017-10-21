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Луцькі лікарі провели операцію чоловіку, який впав з 4-метрової висоти. ФОТО 18+

Луцькі лікарі провели операцію чоловіку, який впав з 4-метрової висоти. ФОТО 18+
Медики відділення ортопедії і травматології Луцької міської клінічної лікарні провели операцію чоловіку, який отримав переломи обох ніг при падінні з 4-метрової висоти.

Про це повідомляють на сторінці медзакладу.

"У відділенні лікувався хворий, який впав з 4-х метрової висоти з переломом обох нижніх кінцівок. Йому успішно зробили оперативне втручання - металоостеосинтез дистальних метаепіфізів правої і лівої нижніх кінцівок з кістковою пластикою", - розповів лікар ортопед-травматолог Леонід Шеремета.


Медики міської лікарні застосовують кращі практики сучасних технологій остеосинтезу, зокрема мінімально-інвазивні методи (Minimally Invasive Plate Osteosynthesis MIPO) фіксації переломів з використанням пластин з кутовою стабільністю.

Перевагою цього методу лікування є збереження функціональної рухомості кінцівки та найближчих суглобів в період зрощення, прискорення консолідації та відновлення опорної функції кінцівки.

Загальноприйняті принципи остеосинтезу — стабільність (нерухомість уламків, що створює умови для зрощення кісток) та функціональність (можливість рухати кінцівкою, при цьому зберігається кровопостачання, попереджається розвиток контрактури, атрофії м'язів).

Луцькі лікарі провели операцію чоловіку, який впав з 4-метрової висоти. ФОТО 18+
Луцькі лікарі провели операцію чоловіку, який впав з 4-метрової висоти. ФОТО 18+
Луцькі лікарі провели операцію чоловіку, який впав з 4-метрової висоти. ФОТО 18+
Луцькі лікарі провели операцію чоловіку, який впав з 4-метрової висоти. ФОТО 18+

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Теги: Луцьк, лікарі, операція
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