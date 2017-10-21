Луцькі лікарі провели операцію чоловіку, який впав з 4-метрової висоти. ФОТО 18+





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"У відділенні лікувався хворий, який впав з 4-х метрової висоти з переломом обох нижніх кінцівок. Йому успішно зробили оперативне втручання - металоостеосинтез дистальних метаепіфізів правої і лівої нижніх кінцівок з кістковою пластикою", - розповів лікар ортопед-травматолог Леонід Шеремета.





Медики міської лікарні застосовують кращі практики сучасних технологій остеосинтезу, зокрема мінімально-інвазивні методи (Minimally Invasive Plate Osteosynthesis MIPO) фіксації переломів з використанням пластин з кутовою стабільністю.



Перевагою цього методу лікування є збереження функціональної рухомості кінцівки та найближчих суглобів в період зрощення, прискорення консолідації та відновлення опорної функції кінцівки.



Загальноприйняті принципи остеосинтезу — стабільність (нерухомість уламків, що створює умови для зрощення кісток) та функціональність (можливість рухати кінцівкою, при цьому зберігається кровопостачання, попереджається розвиток контрактури, атрофії м'язів).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медики відділення ортопедії і травматології Луцької міської клінічної лікарні провели операцію чоловіку, який отримав переломи обох ніг при падінні з 4-метрової висоти.Про це повідомляють на сторінці медзакладу."У відділенні лікувався хворий, який впав з 4-х метрової висоти з переломом обох нижніх кінцівок. Йому успішно зробили оперативне втручання - металоостеосинтез дистальних метаепіфізів правої і лівої нижніх кінцівок з кістковою пластикою", - розповів лікар ортопед-травматологМедики міської лікарні застосовують кращі практики сучасних технологій остеосинтезу, зокрема мінімально-інвазивні методи (Minimally Invasive Plate Osteosynthesis MIPO) фіксації переломів з використанням пластин з кутовою стабільністю.Перевагою цього методу лікування є збереження функціональної рухомості кінцівки та найближчих суглобів в період зрощення, прискорення консолідації та відновлення опорної функції кінцівки.Загальноприйняті принципи остеосинтезу — стабільність (нерухомість уламків, що створює умови для зрощення кісток) та функціональність (можливість рухати кінцівкою, при цьому зберігається кровопостачання, попереджається розвиток контрактури, атрофії м'язів).

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