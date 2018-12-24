Помер 24-річний мотоцикліст, якого збив легковик у Луцьку

Андрій Мацюк із села Хорлупи Ківерцівського району, якого 17 травня 2020 року у Луцьку на вулиці Рівненській збив 61-річний водій Volkswagen.



Про це Людмила Тарасюк.



Нагадаємо,



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«На вулиці Рівненській водій 1959 року народження, керуючи автомобілем Volkswagen, повертав ліворуч з правої смуги руху і перетнув горизонтальну розмітку 1.3 та допустив зіткнення з мотоциклом під керуванням водія 1996 року народження, який рухався головною дорогою. У результаті ДТП водіїв транспортних засобів госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні», – повідомив того трагічного дня речник патрульної поліції Волині Богдан Павлович.



Зазначимо, що горизонтальна дорожня розмітка 1.3 (подвійна суцільна лінія) поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають чотири і більше смуг руху. Лінію перетинати заборонено.



Як повідомила ІА Волинські Новини тітка загиблого мотоцикліста пані Людмила, 17 травня на вулиці Рівненській у Луцьку трапилась ДТП, у яку потрапив її 23-річний племінник Андрій Мацюк.



«Він, рухаючись проїжджою смугою мотоциклом, зупинився перед переходом, аби пропустити пішоходів. У той момент, перетинаючи суцільну подвійну лінію, 61-річний водій Volkswagen Віталій Кушнірук розвертався. Виходить, що він (водій Volkswagen, – ВН), перетинаючи суцільну подвійну смугу, збив Андрія з мотоцикла. Племінник був без свідомості 10 днів. Лікарі одразу нас попередили, що надії на одужання фактично нема. Але ми вірили в краще! Думали, що зуміємо витягнути, адже організм ще молодий, сподівались, що впорається. Але, на жаль, 27 травня Андрій помер, так і не прийшовши до тями», – розповідає жінка.



«Це був господар двору. Тягнув на своїх плечах маму і двох молодших братів»



З її слів, члени сім’ї водія Volkswagen тричі приходили до реанімації, цікавились станом здоров’я Андрія.



«Потім вже не приходили, лише телефонували до мене і запитували, як племінник. До матері жодного разу не підійшли. Просили надати чеки за ліки. Загалом передали 10 тисяч гривень на лікування, але це «пил» у порівнянні з тими сумами, які витрачали щодня на порятунок Андрія. І, врешті, він помер у мене на руках...» – розповідаючи про смерть племінника, жінка не витримала і заплакала.



«Та дитина, Андрійко, був дуже роботящим. Їх у мами троє синів. Вона виховує дітей без чоловіка... Андрій був найстаршим, тягнув на своїх плечах сім’ю – маму і молодших братів. Він електрик. Почав заробляти гроші – купив машину. Хотів добудувати оселю. Дуже допомагав мамі грошима. Це був господар двору», – уже крізь сльози каже пані Людмила.



У той час, поки мама сиділа біля сина в реанімації, шахраї «зламали» сторінки у соцмережах і змінили реквізити рахунків для збору допомоги



Людмила Тарасюк розповіла, що шахраї змінили реквізити для збору грошей на власні у МоноБанку.



«Тоді я увесь час перебувала у реанімації біля Андрія, тож шахрайство зауважила не одразу. Так само аферисти зламали сторінку молодшого брата Андрія Михайла. Важко про це розповідати, бо племінник був мені за сина. У нас були дуже гарні стосунки. Він постійно радився зі мною, як краще зробити те і те, що краще придбати до хати тощо… Це моє дитя, і він у мене на руках помер. Це дуже підкосило всю родину», – знову плаче жінка.



«Мама Андрія не встає з ліжка – настільки важкий психологічний стан»



З її слів, у дуже важкому психологічному стані після втрати сина перебуває її сестра Тамара.



«Мати Андрія, моя сестра, фактично не встає із ліжка. Пробую її підняти, а ноги підкошуються. Це велика біда для нас», – каже пані Людмила, і додає, що після ДТП у Андрія був важкий забій мозку та легень, йому проводили трепанацію черепа. Половини правої легені не було.



«Дуже великі гематоми були. В останні моменти життя Андрія лікарі дозволили нам із сестрою зайти. Я тримала його за руку, коли він помирав. Потім я попросила лікарів дозволити мені обмити тіло. Тоді ми побачили, що усе тіло синє. Це ж який був удар, що у голові набиралася кров. Двічі оперували. Лікарі не давали надії, казали, що Андрій і до ранку не доживе. Але він прожив ще десять днів. Ми рахували години, секунди… Сподівались, що буде жити. Але Бог вирішив інакше», – зітхає хрещена мати загиблого.



«Обіцяли оплатити похорон взамін на відмову від претензій до водія Volkswagen»



Після смерті племінника до хрещеної телефонував адвокат винуватця аварії і пропонував оплатити похорон хлопця у випадку, якщо його мати відмовиться від претензій до водія Volkswagen.



Водночас, як повідомив ІА Волинські Новини один із свідків ДТП, на момент скоєння правопорушення водій Volkswagen міг бути нетверезим і намагався втекти з місця автопригоди, помінявшись місцями із пасажиром.



Натомість головний спеціаліст сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Олег Плазовський цю інформацію спростував:



«За результатами експертизи водій Volkswagen на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння не перебував. Наскільки мені відомо, водій не намагався самовільно залишити місце аварії, оскільки його також забрала до лікарні швидка. Він фізично не міг цього зробити. Тіло мотоцикліста направили на судово-медичну експертизу, за результатами якої спеціалісти визначать ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень та встановлять точну причину смерті. У відповідності до цих даних слідчі зможуть перекваліфікувати кримінальне провадження із частини 1 статті 286 ККУ на частину 2 цієї ж статті «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого».



Отож, міру покарання водію Volkswagen обиратиме суд після завершення розслідування.



Інформаційне агентство ВолиньРost висловлює щирі співчуття родині померлого хлопця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Так і не прийшовши до тями, помер 24-річний мотоциклістіз села Хорлупи Ківерцівського району, якого 17 травня 2020 року у Луцьку на вулиці Рівненській збив 61-річний водій Volkswagen.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила тітка та хрещена матір загиблого хлопцяНагадаємо, 17 травня на вулиці Рівненській сталася аварія за участю легковика і мотоцикла. Водій автомобіля Volkswagen перетнув подвійну суцільну лінію розмітки, в результаті зіткнувся з байкером, який в той час їхав головною дорогою.«На вулиці Рівненській водій 1959 року народження, керуючи автомобілем Volkswagen, повертав ліворуч з правої смуги руху і перетнув горизонтальну розмітку 1.3 та допустив зіткнення з мотоциклом під керуванням водія 1996 року народження, який рухався головною дорогою. У результаті ДТП водіїв транспортних засобів госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні», – повідомив того трагічного дня речник патрульної поліції Волині Богдан Павлович.Зазначимо, що горизонтальна дорожня розмітка 1.3 (подвійна суцільна лінія) поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають чотири і більше смуг руху. Лінію перетинати заборонено.Як повідомила ІА Волинські Новини тітка загиблого мотоцикліста пані Людмила, 17 травня на вулиці Рівненській у Луцьку трапилась ДТП, у яку потрапив її 23-річний племінник Андрій Мацюк.«Він, рухаючись проїжджою смугою мотоциклом, зупинився перед переходом, аби пропустити пішоходів. У той момент, перетинаючи суцільну подвійну лінію, 61-річний водій Volkswagen Віталій Кушнірук розвертався. Виходить, що він (водій Volkswagen, – ВН), перетинаючи суцільну подвійну смугу, збив Андрія з мотоцикла. Племінник був без свідомості 10 днів. Лікарі одразу нас попередили, що надії на одужання фактично нема. Але ми вірили в краще! Думали, що зуміємо витягнути, адже організм ще молодий, сподівались, що впорається. Але, на жаль, 27 травня Андрій помер, так і не прийшовши до тями», – розповідає жінка.З її слів, члени сім’ї водія Volkswagen тричі приходили до реанімації, цікавились станом здоров’я Андрія.«Потім вже не приходили, лише телефонували до мене і запитували, як племінник. До матері жодного разу не підійшли. Просили надати чеки за ліки. Загалом передали 10 тисяч гривень на лікування, але це «пил» у порівнянні з тими сумами, які витрачали щодня на порятунок Андрія. І, врешті, він помер у мене на руках...» – розповідаючи про смерть племінника, жінка не витримала і заплакала.«Та дитина, Андрійко, був дуже роботящим. Їх у мами троє синів. Вона виховує дітей без чоловіка... Андрій був найстаршим, тягнув на своїх плечах сім’ю – маму і молодших братів. Він електрик. Почав заробляти гроші – купив машину. Хотів добудувати оселю. Дуже допомагав мамі грошима. Це був господар двору», – уже крізь сльози каже пані Людмила.Людмила Тарасюк розповіла, що шахраї змінили реквізити для збору грошей на власні у МоноБанку.«Тоді я увесь час перебувала у реанімації біля Андрія, тож шахрайство зауважила не одразу. Так само аферисти зламали сторінку молодшого брата Андрія Михайла. Важко про це розповідати, бо племінник був мені за сина. У нас були дуже гарні стосунки. Він постійно радився зі мною, як краще зробити те і те, що краще придбати до хати тощо… Це моє дитя, і він у мене на руках помер. Це дуже підкосило всю родину», – знову плаче жінка.З її слів, у дуже важкому психологічному стані після втрати сина перебуває її сестра Тамара.«Мати Андрія, моя сестра, фактично не встає із ліжка. Пробую її підняти, а ноги підкошуються. Це велика біда для нас», – каже пані Людмила, і додає, що після ДТП у Андрія був важкий забій мозку та легень, йому проводили трепанацію черепа. Половини правої легені не було.«Дуже великі гематоми були. В останні моменти життя Андрія лікарі дозволили нам із сестрою зайти. Я тримала його за руку, коли він помирав. Потім я попросила лікарів дозволити мені обмити тіло. Тоді ми побачили, що усе тіло синє. Це ж який був удар, що у голові набиралася кров. Двічі оперували. Лікарі не давали надії, казали, що Андрій і до ранку не доживе. Але він прожив ще десять днів. Ми рахували години, секунди… Сподівались, що буде жити. Але Бог вирішив інакше», – зітхає хрещена мати загиблого.Після смерті племінника до хрещеної телефонував адвокат винуватця аварії і пропонував оплатити похорон хлопця у випадку, якщо його мати відмовиться від претензій до водія Volkswagen.Водночас, як повідомив ІА Волинські Новини один із свідків ДТП, на момент скоєння правопорушення водій Volkswagen міг бути нетверезим і намагався втекти з місця автопригоди, помінявшись місцями із пасажиром.Натомість головний спеціаліст сектору комунікації Головного управління Нацполіції в областіцю інформацію спростував:«За результатами експертизи водій Volkswagen на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння не перебував. Наскільки мені відомо, водій не намагався самовільно залишити місце аварії, оскільки його також забрала до лікарні швидка. Він фізично не міг цього зробити. Тіло мотоцикліста направили на судово-медичну експертизу, за результатами якої спеціалісти визначать ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень та встановлять точну причину смерті. У відповідності до цих даних слідчі зможуть перекваліфікувати кримінальне провадження із частини 1 статті 286 ККУ на частину 2 цієї ж статті «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого».Отож, міру покарання водію Volkswagen обиратиме суд після завершення розслідування.висловлює щирі співчуття родині померлого хлопця.

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