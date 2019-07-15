У Ковельському районі двоє молодиків побили і пограбували чоловіка





У потерпілого відібрали гроші та особисті речі. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 5 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Поліцейські встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетні двоє раніше судимих місцевих жителів, 25 та 23 років. Частину викраденого вилучили.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями на узбіччі автодороги «Ковель-Луцьк» у селищі Голоби двоє мододих чоловіків побили та пограбували 27-річного місцевого жителя.У потерпілого відібрали гроші та особисті речі. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 5 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Поліцейські встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетні двоє раніше судимих місцевих жителів, 25 та 23 років. Частину викраденого вилучили.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію