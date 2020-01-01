Зламали руку і вивихнули передпліччя: двом поліцейським з Волині «світить» строк за перевищення службових повноважень





Про це інформує пресслужба



Слідство встановило, що увечері 05 квітня працівники поліції у Ковелі незаконно застосували до громадянина заходи фізичного впливу, заподіявши йому тілесні ушкодження, в тому числі перелом руки й вивих передпліччя.



Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від посад.



Довідково: санкцією ч.2 ст. 365 КК України за перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двом волинським поліцейським, які під час затримання зламали чоловікові руку, про підозру у перевищенні ними службових повноважень.Про це інформує пресслужба прокуратури області.Слідство встановило, що увечері 05 квітня працівники поліції у Ковелі незаконно застосували до громадянина заходи фізичного впливу, заподіявши йому тілесні ушкодження, в тому числі перелом руки й вивих передпліччя.Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від посад.Довідково: санкцією ч.2 ст. 365 КК України за перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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