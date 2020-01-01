У перший день після тривалої перерви луцьким транспортом скористалися 19 тисяч людей





Про це стало відомо під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті мерії.



Так, вранці 1 червня до роботи



Вранці 1 червня маршрутки та тролейбуси міста були напівпорожні, незважаючи на те, що містяни довго чекали відновлення транспорту та у час, коли він не працював, було чимало скарг і невдоволень.



За словами начальника управління транспорту та зв’язку Володимира Степанова, сьогодні маршрутки і тролейбуси, що курсують Луцьком, перевезли 19 тисяч людей. Усі дотримуються вимог карантину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 1 червня, у перший день після тривалої вимушеної перерви через карантин луцьким транспортом скористалися 19 тисяч людей.Про це стало відомо під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті мерії.Так, вранці 1 червня до роботи повернулися 135 маршруток і 32 тролейбуси . Вони працюватимуть згідно з вимогами, встановленими Кабміном на рішенням сесії міської ради, тобто їхати заповнюватимуть лише місця для сидіння, проводитимуть дезінфекцію тощо, пасажири та водії мають дотримуватися маскового режиму.Вранці 1 червня маршрутки та тролейбуси міста були напівпорожні, незважаючи на те, що містяни довго чекали відновлення транспорту та у час, коли він не працював, було чимало скарг і невдоволень.За словами начальника управління транспорту та зв’язку Володимира Степанова, сьогодні маршрутки і тролейбуси, що курсують Луцьком, перевезли 19 тисяч людей. Усі дотримуються вимог карантину.

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