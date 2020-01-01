У перший день після тривалої перерви луцьким транспортом скористалися 19 тисяч людей
Сьогодні, 16:38
Сьогодні, 1 червня, у перший день після тривалої вимушеної перерви через карантин луцьким транспортом скористалися 19 тисяч людей.
Про це стало відомо під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті мерії.
Так, вранці 1 червня до роботи повернулися 135 маршруток і 32 тролейбуси. Вони працюватимуть згідно з вимогами, встановленими Кабміном на рішенням сесії міської ради, тобто їхати заповнюватимуть лише місця для сидіння, проводитимуть дезінфекцію тощо, пасажири та водії мають дотримуватися маскового режиму.
Вранці 1 червня маршрутки та тролейбуси міста були напівпорожні, незважаючи на те, що містяни довго чекали відновлення транспорту та у час, коли він не працював, було чимало скарг і невдоволень.
За словами начальника управління транспорту та зв’язку Володимира Степанова, сьогодні маршрутки і тролейбуси, що курсують Луцьком, перевезли 19 тисяч людей. Усі дотримуються вимог карантину.
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Про це стало відомо під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті мерії.
Так, вранці 1 червня до роботи повернулися 135 маршруток і 32 тролейбуси. Вони працюватимуть згідно з вимогами, встановленими Кабміном на рішенням сесії міської ради, тобто їхати заповнюватимуть лише місця для сидіння, проводитимуть дезінфекцію тощо, пасажири та водії мають дотримуватися маскового режиму.
Вранці 1 червня маршрутки та тролейбуси міста були напівпорожні, незважаючи на те, що містяни довго чекали відновлення транспорту та у час, коли він не працював, було чимало скарг і невдоволень.
За словами начальника управління транспорту та зв’язку Володимира Степанова, сьогодні маршрутки і тролейбуси, що курсують Луцьком, перевезли 19 тисяч людей. Усі дотримуються вимог карантину.
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Коментарі 1
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