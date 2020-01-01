вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У перший день після тривалої перерви луцьким транспортом скористалися 19 тисяч людей

У перший день після тривалої перерви луцьким транспортом скористалися 19 тисяч людей
Сьогодні, 1 червня, у перший день після тривалої вимушеної перерви через карантин луцьким транспортом скористалися 19 тисяч людей.

Про це стало відомо під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті мерії.

Так, вранці 1 червня до роботи повернулися 135 маршруток і 32 тролейбуси. Вони працюватимуть згідно з вимогами, встановленими Кабміном на рішенням сесії міської ради, тобто їхати заповнюватимуть лише місця для сидіння, проводитимуть дезінфекцію тощо, пасажири та водії мають дотримуватися маскового режиму.

Вранці 1 червня маршрутки та тролейбуси міста були напівпорожні, незважаючи на те, що містяни довго чекали відновлення транспорту та у час, коли він не працював, було чимало скарг і невдоволень.

За словами начальника управління транспорту та зв’язку Володимира Степанова, сьогодні маршрутки і тролейбуси, що курсують Луцьком, перевезли 19 тисяч людей. Усі дотримуються вимог карантину.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: транспорт, маршрутки, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Базари закриті - не куди їхати.
Відповісти
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рожищі закинуту територію перетворили на мототрасу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:04
«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків у плацкартні вагони
Сьогодні, 16:43
У перший день після тривалої перерви луцьким транспортом скористалися 19 тисяч людей
Сьогодні, 16:38
Зламали руку і вивихнули передпліччя: двом поліцейським з Волині «світить» строк за перевищення службових повноважень
Сьогодні, 16:35
У Ковельському районі двоє молодиків побили і пограбували чоловіка
Сьогодні, 16:23
Схожі новини
Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО
Сьогодні, 10:00
Завтра, 19 березня, у Луцьку перестане їздити весь громадський транспорт Завтра, 19 березня, у Луцьку перестане їздити весь громадський транспорт
18 березень, 10:57
Що забувають пасажири у громадському транспорті Луцька Що забувають пасажири у громадському транспорті Луцька
07 березень, 09:17
Двох перевізників не допустили до конкурсів у Луцьку Двох перевізників не допустили до конкурсів у Луцьку
04 березень, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рожищі закинуту територію перетворили на мототрасу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:04
 0
«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків у плацкартні вагони
Сьогодні, 16:43
 0
Порятунок Волині: як «АТБ» допомагає позбутися коронавірусу та безробіття*
Сьогодні, 16:42
 0
У перший день після тривалої перерви луцьким транспортом скористалися 19 тисяч людей
Сьогодні, 16:38
 0
Зламали руку і вивихнули передпліччя: двом поліцейським з Волині «світить» строк за перевищення службових повноважень
Сьогодні, 16:35
 0
Медіа
відео
1/8