У Рожищі закинуту територію перетворили на мототрасу. ФОТО. ВІДЕО

У Рожищі ентузіасти мотокросу облаштували на закинутій території біля автошколи своєрідну трасу для перегонів.Ще до початку введення карантину небайдужі рожищани задумалися над тим, де б то зробити трасу для любителів покататися на двоколісних, щоб було безпечно для мотоциклістів та не викликало нарікань від містян, - йдеться на сайті Рожищенської РДА.Хороша справа об’єднала навколо себе власників двоколісних з Рожища, селища Дубище та села Єлизаветин. Підтримали й ті, хто немає мотоциклів, але вважає ідею цікавою. Спочатку власними руками зібрали і вивезли сміття. Потім облаштували трампліни, хвилі, повороти. Кажуть: все заради тренування молоді.На зоні відпочинку для мото- та велолюбителів, саме так називають мототрасу ентузіасти, вже кілька разів проходили тренування. Біля «великої» траси є місце для тренування тих, хто вперше сів за кермо двоколісного.«Кожного хлопчину тягне до спортивної техніки, яка дає драйв. Коли вперше чуєш звук спортивного мотоцикла, хочеться відразу сісти за кермо. Займатися мотоспортом – це важка праця. Тому маємо надію, що наш, поки що маленький крок до заняття цим видом спорту, буде мати велике майбутнє та підтримку небайдужих людей при владі, - зазначає один із любителів «поганяти» на мотоциклі Олександр. – А нині це гарне місце для того щоб навчитися їздити, відточити свої уміння, поспілкуватися з такими ж любителями мотоспорту та просто відчути всі ті круті емоції від їзди на мотоциклі».Наразі на мототрасі тренуються ті, хто має мотоцикли. Але є можливість спробувати проїхатися «з вітерцем» на саморобному баггі, власник якого із задоволенням розкаже та покаже, як це робиться.«Для моєї сім’ї тут найкращий відпочинок. І мені приносить задоволення, коли дитина лишає комп’ютер та йде, аби займатися спортом. Тому завжди радий показати, розказати та дати покататися на власному транспорті», - каже Володимир.На баггі та мотоциклі випробував трасу Рожищенський міський голова В’ячеслав Поліщук.«Нещодавно відвідав заняття спортсменів і мене переповнила гордість, що є такі люди, які хочуть, можуть та прагнуть відродити славу Рожища, як міста, де розвивався та, вірю, розвиватиметься мотокрос. Приємно, що спортсмени підійшли до організації занять виважено та дисциплінарно: розробили внутрішні правила, графік тренувань, аби не приносити дискомфорту мешканцям навколишніх будинків. Все культурно та без алкоголю», - зауважив міський голова.Тренування на мототрасі поблизу Рожищенської автошколи проходитимуть за гарної погоди в суботу та неділю з 12 до 16 год. Спортсмени запрошують на «покатушки» усіх, хто любить мотоспорт. А також закликають не ганяти мотоциклістів вулицями міста та не завдавати дискомфорту для мешканців Рожища. Адже своєю майстерністю можна похизуватися перед тими, у кого також серце працює на одній хвилі з мотором мотоцикла.