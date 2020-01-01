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Багаторазовий чемпіон з дзюдо з Волині одружився

Багаторазовий чемпіон з дзюдо з Волині одружився
Сьогодні, у перший літній день, відбулась державна реєстрація шлюбу дзюдоїста з Волині, уродженця Любомильщини, Вадима Чернова та Ірини Короткіх.

Про це йдеться на сайті Рівненської громади.

"Щасливі та усміхнені молодята впевнено стали на рушничок щастя, обмінялись обручками та отримали свій перший спільний документ – свідоцтво про шлюб", - повідомляють на сайті.

До слова, у Вадима сьогодні подвійне свято, він святкує ще й свій 20-річний ювілей.

20-річний Вадим є учнем Волинської ШВСМ та багаторазовим переможцем різноманітних спортивних змагань міжнародного та всеукраїнського рівня з дзюдо.

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Теги: спортсмен, весілля, дзюдоїст
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