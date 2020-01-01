Багаторазовий чемпіон з дзюдо з Волині одружився

Вадима Чернова та Ірини Короткіх.



Про це



"Щасливі та усміхнені молодята впевнено стали на рушничок щастя, обмінялись обручками та отримали свій перший спільний документ – свідоцтво про шлюб", - повідомляють на сайті.



До слова, у Вадима сьогодні подвійне свято, він святкує ще й свій 20-річний ювілей.



20-річний Вадим є учнем Волинської ШВСМ та багаторазовим переможцем різноманітних спортивних змагань міжнародного та всеукраїнського рівня з дзюдо.



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