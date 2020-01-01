На Львівщині не стали послаблювати карантин: хворих занадто багато
Сьогодні, 17:55
У Львівській області не стали послаблювати карантин і продовжили нинішні обмеження до 5 червня.
Відповідне рішення 1 червня прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - йдеться на сайті Львівської ОДА.
“Попри високу кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих протягом останніх 2-ох тижнів, ми маємо заповненість ліжок - 22 %, а кількість проведених ПЛР тестувань на 100 тис. населення - 97. Однак загальний показник інцидентності 13,5 (по м. Львову 27,3, по області 7,5 ) не дозволяє нам пом'якшувати карантинні заходи у Львівській області. Тобто, саме ситуація у Львові вплинула на рішення про продовження карантинних заходів”, - наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
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За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, відмічається зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування за останні 7 днів.
«Якщо аналізувати показники, то ми не входимо в ту межу, яка дозволяє послаблення карантину, адже кількість пацієнтів зі Львова становить левову частку серед усіх інфікованих», - наголосив Орест Чемерис.
Постанова Кабміну передбачає три критерії, за якими можна послаблювати карантин. Львівщина попадає під послаблення лише по двох. По інцидентності область не проходить межу, за якою можна пом’якшувати карантин.
Відтак, комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 5 червня.
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Відповідне рішення 1 червня прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - йдеться на сайті Львівської ОДА.
“Попри високу кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих протягом останніх 2-ох тижнів, ми маємо заповненість ліжок - 22 %, а кількість проведених ПЛР тестувань на 100 тис. населення - 97. Однак загальний показник інцидентності 13,5 (по м. Львову 27,3, по області 7,5 ) не дозволяє нам пом'якшувати карантинні заходи у Львівській області. Тобто, саме ситуація у Львові вплинула на рішення про продовження карантинних заходів”, - наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: До послаблення карантину не готові 5 областей України, серед них – Волинь
За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, відмічається зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування за останні 7 днів.
«Якщо аналізувати показники, то ми не входимо в ту межу, яка дозволяє послаблення карантину, адже кількість пацієнтів зі Львова становить левову частку серед усіх інфікованих», - наголосив Орест Чемерис.
Постанова Кабміну передбачає три критерії, за якими можна послаблювати карантин. Львівщина попадає під послаблення лише по двох. По інцидентності область не проходить межу, за якою можна пом’якшувати карантин.
Відтак, комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 5 червня.
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