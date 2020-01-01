У Луцьку соціально незахищеним дітям подарували вишиванки. ФОТО





Про це повідомляється на сторінці ГР «СВІДОМІ» у фейсбуці,



Окрім того, спільно з депутаткою Аллою Надточій "СВІДОМІ" подарували кілька десятків вишиванок для дітей ГО "Переселенці Криму та Донбасу" за сприяння майстрині Тетяни Комар.



Команда «СВІДОМИХ» на чолі з Андрієм Покровським приділяє особливу увагу підтримці соціально незахищених дітей. Щорічно команда «СВІДОМИХ» організовує дитячі свята з подарунками та розважальною програмою, як напередодні Дня святого Миколая та Нового року, так і до Дня захисту дітей.



«Серед стратегічних цілей «СВІДОМИХ» є розвиток сучасної та конкурентної системи освіти, тому Андрій Покровський лобіював програму «Мультиборд у кожну школу». На жаль, її не вдалося втілити, тож він за власні кошти придбав та подарував 3 інтерактивні панелі MultiBoard луцьким школам №1, 14 та 18», – зауважив співзасновник громадської організації Тарас Шкітер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянський Рух «СВІДОМІ» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей передав більше 80 одиниць дитячого верхнього одягу в Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради.Про це повідомляється на сторінці ГР «СВІДОМІ» у фейсбуці, пише ІА "Конкурент".Окрім того, спільно з депутаткою Аллою Надточій "СВІДОМІ" подарували кілька десятків вишиванок для дітей ГО "Переселенці Криму та Донбасу" за сприяння майстриніКоманда «СВІДОМИХ» на чолі зприділяє особливу увагу підтримці соціально незахищених дітей. Щорічно команда «СВІДОМИХ» організовує дитячі свята з подарунками та розважальною програмою, як напередодні Дня святого Миколая та Нового року, так і до Дня захисту дітей.«Серед стратегічних цілей «СВІДОМИХ» є розвиток сучасної та конкурентної системи освіти, тому Андрій Покровський лобіював програму «Мультиборд у кожну школу». На жаль, її не вдалося втілити, тож він за власні кошти придбав та подарував 3 інтерактивні панелі MultiBoard луцьким школам №1, 14 та 18», – зауважив співзасновник громадської організації

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