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У Луцьку соціально незахищеним дітям подарували вишиванки. ФОТО

У Луцьку соціально незахищеним дітям подарували вишиванки. ФОТО
Громадянський Рух «СВІДОМІ» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей передав більше 80 одиниць дитячого верхнього одягу в Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради.

Про це повідомляється на сторінці ГР «СВІДОМІ» у фейсбуці, пише ІА "Конкурент".

Окрім того, спільно з депутаткою Аллою Надточій "СВІДОМІ" подарували кілька десятків вишиванок для дітей ГО "Переселенці Криму та Донбасу" за сприяння майстрині Тетяни Комар.
У Луцьку соціально незахищеним дітям подарували вишиванки. ФОТО

Команда «СВІДОМИХ» на чолі з Андрієм Покровським приділяє особливу увагу підтримці соціально незахищених дітей. Щорічно команда «СВІДОМИХ» організовує дитячі свята з подарунками та розважальною програмою, як напередодні Дня святого Миколая та Нового року, так і до Дня захисту дітей.

«Серед стратегічних цілей «СВІДОМИХ» є розвиток сучасної та конкурентної системи освіти, тому Андрій Покровський лобіював програму «Мультиборд у кожну школу». На жаль, її не вдалося втілити, тож він за власні кошти придбав та подарував 3 інтерактивні панелі MultiBoard луцьким школам №1, 14 та 18», – зауважив співзасновник громадської організації Тарас Шкітер.
У Луцьку соціально незахищеним дітям подарували вишиванки. ФОТО
У Луцьку соціально незахищеним дітям подарували вишиванки. ФОТО
У Луцьку соціально незахищеним дітям подарували вишиванки. ФОТО
У Луцьку соціально незахищеним дітям подарували вишиванки. ФОТО


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Теги: Луцьк, Свідомі, Покровський, День захисту дітей
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