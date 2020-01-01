Учні волинської школи заклали сад з японських дерев





Про це розповіла керівник гуртка Людмила Приходько,



Саджанці цього дерева, яке називають ще "адамовим", презентувала юним лісівникам вчителька Підкормільської гімназії Людмила Котюга. Вона з чоловіком-пасічником вирощують ці дерева з насіння, адже павлонія – чудовий медонос.



Як зазначила Людмила Приходько, ця рослина має японське походження, там її висаджують при народженні дитини.



Тож відтепер на території Підкормільського навчального закладу ростимуть японські дерева, котрі в рік мають здатність виростати на метр або й два.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На честь Дня захисту дітей школярі-учасники Підкормільського учнівського лісництва висадили саджанці павлонії.Про це розповіла керівник гуртка пише Любешівська районна газета "Нове життя".Саджанці цього дерева, яке називають ще "адамовим", презентувала юним лісівникам вчителька Підкормільської гімназії. Вона з чоловіком-пасічником вирощують ці дерева з насіння, адже павлонія – чудовий медонос.Як зазначила Людмила Приходько, ця рослина має японське походження, там її висаджують при народженні дитини.Тож відтепер на території Підкормільського навчального закладу ростимуть японські дерева, котрі в рік мають здатність виростати на метр або й два.

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