Учні волинської школи заклали сад з японських дерев
Сьогодні, 22:21
На честь Дня захисту дітей школярі-учасники Підкормільського учнівського лісництва висадили саджанці павлонії.
Про це розповіла керівник гуртка Людмила Приходько, пише Любешівська районна газета "Нове життя".
Саджанці цього дерева, яке називають ще "адамовим", презентувала юним лісівникам вчителька Підкормільської гімназії Людмила Котюга. Вона з чоловіком-пасічником вирощують ці дерева з насіння, адже павлонія – чудовий медонос.
Як зазначила Людмила Приходько, ця рослина має японське походження, там її висаджують при народженні дитини.
Тож відтепер на території Підкормільського навчального закладу ростимуть японські дерева, котрі в рік мають здатність виростати на метр або й два.
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Про це розповіла керівник гуртка Людмила Приходько, пише Любешівська районна газета "Нове життя".
Саджанці цього дерева, яке називають ще "адамовим", презентувала юним лісівникам вчителька Підкормільської гімназії Людмила Котюга. Вона з чоловіком-пасічником вирощують ці дерева з насіння, адже павлонія – чудовий медонос.
Як зазначила Людмила Приходько, ця рослина має японське походження, там її висаджують при народженні дитини.
Тож відтепер на території Підкормільського навчального закладу ростимуть японські дерева, котрі в рік мають здатність виростати на метр або й два.
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