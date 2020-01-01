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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 2 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 2 червня
У вівторок, 2 червня, у Волинській області очікується хмарна погода. Вночі невеликий дощ, вдень дощ, місцями гроза.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 7-12° тепла.

У Луцьку 2 червня прогнозують хмарну погоду. Вночі невеликий дощ, вдень дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 9-11° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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