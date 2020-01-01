Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 2 червня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 2 червня, у Волинській області очікується хмарна погода. Вночі невеликий дощ, вдень дощ, місцями гроза.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 7-12° тепла.
У Луцьку 2 червня прогнозують хмарну погоду. Вночі невеликий дощ, вдень дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 9-11° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 7-12° тепла.
У Луцьку 2 червня прогнозують хмарну погоду. Вночі невеликий дощ, вдень дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 9-11° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Рахунки у банках і доходи від підприємницької діяльності: що у декларації Андрія Козюри
Сьогодні, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 2 червня
Сьогодні, 20:00
Багаторазовий чемпіон з дзюдо з Волині одружився
Сьогодні, 19:39