Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 2 червня





Про це



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 7-12° тепла.



У Луцьку 2 червня прогнозують хмарну погоду. Вночі невеликий дощ, вдень дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 9-11° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 2 червня, у Волинській області очікується хмарна погода. Вночі невеликий дощ, вдень дощ, місцями гроза.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 7-12° тепла.У Луцьку 2 червня прогнозують хмарну погоду. Вночі невеликий дощ, вдень дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 9-11° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію