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Перед поїздкою на Схід офіцер освідчився коханій на Рівненському полігоні. ФОТО

Перед поїздкою на Схід офіцер освідчився коханій на Рівненському полігоні. ФОТО
На Рівненському полігоні перед вибуттям в ООС офіцер Роман Цимбал освідчився в коханні нареченій з Волині.

Про це повідомляють на сторінці 44-ї окремої артилерійської бригади.

«Улюблена моя, мій світ, моя стихія і моя удача. Ти моя радість, ти моє дихання і моя душа. За цей час ти стала найдорожчою людиною для мене, моїм стимулом життя, моєю мрією. Люблю тебе і прошу стати дружиною мені на все життя», - такими словами освідчився коханій командир роти, старший лейтенант Роман Цимбал.

Майбутня наречена, приголомшена, зі сльозами на очах від радості, відповіла, так.

"Командир частини, довівши наказ особовому складу кличе до себе радіотелефоністку старшу солдатку Вікторію Кравчик. День народження, або присвоєння військового звання, у роздумах подейкують військовики. Вікторія доповідає командирові про прибуття. З протилежного боку на горизонті видніється букет біло-червоних троянд. Офіцер поспішає, щоб освідчитись своїй коханій. Події відбуваються миттєво, Роман дарує квіти, встає на коліно та зізнається в почуттях, дістає з коробочки каблучку та одягає на палець Вікторії. Під аплодисменти побратимів пара крутиться в обіймах, Вікторія плаче від радості, емоції переповнюють як друзів так і самих молодят", - розповіли у пресслужбі військової частини.

Військовослужбовці познайомилась чотири роки тому у Тернопільській військовій частині, де проходять зараз службу. Роман на той час був командиром підрозділу, Вікторія тільки прийшла на службу. Обом закоханим по 25 років. Роман з Київської області, Вікторія з Волині. Два роки тому офіцер таки зізнався у почуттях Вікторії, з того часу вони разом.

За цей час молодята познайомилися з батьками з обох сторін. Вікторія зізнається, що Роман єдиний син в сім’ї, тому його батько зрадів появі доньки в родині та чекає на переїзд молодят після служби до Києва.

З датою весілля поки ще не визначились, але, швидше за все, воно відбудеться наприкінці літа. Поки що на першому місці стоїть служба, Роман готується до поїздки на Схід, а Вікторія з нетерпінням чекатиме на свою ротацію, щоб зустрітись з коханим в ООС.

Перед поїздкою на Схід офіцер освідчився коханій на Рівненському полігоні. ФОТО
Перед поїздкою на Схід офіцер освідчився коханій на Рівненському полігоні. ФОТО
Перед поїздкою на Схід офіцер освідчився коханій на Рівненському полігоні. ФОТО
Перед поїздкою на Схід офіцер освідчився коханій на Рівненському полігоні. ФОТО
Перед поїздкою на Схід офіцер освідчився коханій на Рівненському полігоні. ФОТО
Перед поїздкою на Схід офіцер освідчився коханій на Рівненському полігоні. ФОТО
Перед поїздкою на Схід офіцер освідчився коханій на Рівненському полігоні. ФОТО


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Теги: освідчення, офіцер, одруження
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