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Коронакриза і гроші: онлайн-зустріч з інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. АНОНС

Коронакриза і гроші: онлайн-зустріч з інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. АНОНС
З лучанами в режимі онлайн зустрінеться інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Про це повідомили у Громадянському Русі «СВІДОМІ», пише ІА "Конкурент".

Зустріч відбудеться в рамках проєкту Руху «Школа свідомого громадянина» 4 червня о 18:30 в онлайн-форматі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

«У четвер, 4 червня, о 18:30 ми поговоримо на тему «Коронавірус та бізнес: чи залишився шанс на виживання?» Пандемія підкосила луцьких підприємців і що буде далі – ніхто не знає. Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповість, чи залишився шанс на виживання бізнесу після коронавірусної кризи», – йдеться в повідомленні.

На онлайн-зустрічі лучани дізнаються:
- Що може бути гірше коронавірусу і кризи?
- Як місцевому бізнесу бути у цій ситуації невизначеності?
- Бізнес в онлайн-форматі: як з цим в Україні та які перспективи?
- Які професії зникнуть після кризи і які стануть популярніші?

Зареєструватися на подію можна за цим посиланням.

Під час реєстрації обов’язково потрібно вказати свою електронну адресу, адже саме на неї надійде лінк для доступу до заходу.

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Теги: банкір, онлайн-зустріч, Свідомі, лучани
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