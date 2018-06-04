Коронакриза і гроші: онлайн-зустріч з інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. АНОНС

Сергій Фурса.



Про це повідомили у Громадянському Русі «СВІДОМІ»,



Зустріч відбудеться в рамках проєкту Руху «Школа свідомого громадянина» 4 червня о 18:30 в онлайн-форматі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.



«У четвер, 4 червня, о 18:30 ми поговоримо на тему «Коронавірус та бізнес: чи залишився шанс на виживання?» Пандемія підкосила луцьких підприємців і що буде далі – ніхто не знає. Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповість, чи залишився шанс на виживання бізнесу після коронавірусної кризи», – йдеться в повідомленні.



На онлайн-зустрічі лучани дізнаються:

- Що може бути гірше коронавірусу і кризи?

- Як місцевому бізнесу бути у цій ситуації невизначеності?

- Бізнес в онлайн-форматі: як з цим в Україні та які перспективи?

- Які професії зникнуть після кризи і які стануть популярніші?



Зареєструватися на подію можна за цим посиланням.



Під час реєстрації обов’язково потрібно вказати свою електронну адресу, адже саме на неї надійде лінк для доступу до заходу.

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