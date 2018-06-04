Коронакриза і гроші: онлайн-зустріч з інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. АНОНС
Сьогодні, 20:17
З лучанами в режимі онлайн зустрінеться інвестиційний банкір Сергій Фурса.
Про це повідомили у Громадянському Русі «СВІДОМІ», пише ІА "Конкурент".
Зустріч відбудеться в рамках проєкту Руху «Школа свідомого громадянина» 4 червня о 18:30 в онлайн-форматі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.
«У четвер, 4 червня, о 18:30 ми поговоримо на тему «Коронавірус та бізнес: чи залишився шанс на виживання?» Пандемія підкосила луцьких підприємців і що буде далі – ніхто не знає. Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповість, чи залишився шанс на виживання бізнесу після коронавірусної кризи», – йдеться в повідомленні.
На онлайн-зустрічі лучани дізнаються:
- Що може бути гірше коронавірусу і кризи?
- Як місцевому бізнесу бути у цій ситуації невизначеності?
- Бізнес в онлайн-форматі: як з цим в Україні та які перспективи?
- Які професії зникнуть після кризи і які стануть популярніші?
Зареєструватися на подію можна за цим посиланням.
Під час реєстрації обов’язково потрібно вказати свою електронну адресу, адже саме на неї надійде лінк для доступу до заходу.
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Про це повідомили у Громадянському Русі «СВІДОМІ», пише ІА "Конкурент".
Зустріч відбудеться в рамках проєкту Руху «Школа свідомого громадянина» 4 червня о 18:30 в онлайн-форматі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.
«У четвер, 4 червня, о 18:30 ми поговоримо на тему «Коронавірус та бізнес: чи залишився шанс на виживання?» Пандемія підкосила луцьких підприємців і що буде далі – ніхто не знає. Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповість, чи залишився шанс на виживання бізнесу після коронавірусної кризи», – йдеться в повідомленні.
На онлайн-зустрічі лучани дізнаються:
- Що може бути гірше коронавірусу і кризи?
- Як місцевому бізнесу бути у цій ситуації невизначеності?
- Бізнес в онлайн-форматі: як з цим в Україні та які перспективи?
- Які професії зникнуть після кризи і які стануть популярніші?
Зареєструватися на подію можна за цим посиланням.
Під час реєстрації обов’язково потрібно вказати свою електронну адресу, адже саме на неї надійде лінк для доступу до заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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