Відійшов у вічність український композитор Мирослав Скорик

Мирослав Скорик.



Про це повідомив у понеділок головний режисер Національної опери України ім.Шевченка, оперний співак Анатолій Солов'яненко.

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"Відійшов у вічність видатний діяч мистецтв і щирий, надійний друг - Мирослав Михайлович Скорик", - написав Солов'яненко на своїй сторінці в Facebook.



Цю інформацію підтвердила і ведуча Львівської обласної філармонії Ольга Лозинська. "Маестро Скорик відійшов у кращий світ", - написала вона в Facebook.



Мирослав Скорик, 1938 р.н., є автором музики до опери "Мойсей", балетів "Каменярі" і "Повернення Батерфляй", низки кантат для хору та симфонічного оркестру, симфонічних творів, камерно-інструментальних і вокальних творів. У 60х рр створив ансамбль "Веселі скрипки", для якого написав кілька популярних пісень. Написав музику до понад 40 фільмів, включно з "Тіні забутих предків", "Жива вода", "Гуси-лебеді летять", "Високий перевал", мультфільмів "Грицькові книжки" і "Лис Микита", серіалів і драматичних спектаклів.



Тривалий час викладав композицію у Львівській та в Київській консерваторіях, працював в США і Австралії, очолював кафедру історії української музики в Національній музичній академії України ім.Чайковського. Був художнім керівником фестивалю "Київ Музик Фест", головою журі фестивалю "Червона Рута", співголовою Національної спілки композиторів України, художнім керівником Київської опери.



У 2008 році був удостоєний звання Герой України з врученням Ордена держави, в 2010 - удостоєний Ордена за заслуги I ступеня.





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