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У Луцьку - вечірня аварія. ФОТО

У Луцьку - вечірня аварія. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

Аварія сталася у районі Вишкова, - про це йдеться на сторінках ІА Конкурент.

У понеділок, 1 червня, Луцьку на вулиці Героїв УПА в районі Вишкова трапилася дорожньо-транспортна пригода. Не розминулись два автомобілі.

Автомобілі зазнали значних механичних ушкоджень. Про потерпілих наразі не відомо.

На місці аварії працює патрульна поліція.
У Луцьку - вечірня аварія. ФОТО
У Луцьку - вечірня аварія. ФОТО
У Луцьку - вечірня аварія. ФОТО


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Теги: аварія, Луцьк
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