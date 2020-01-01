У Луцьку - вечірня аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:11
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.
Аварія сталася у районі Вишкова, - про це йдеться на сторінках ІА Конкурент.
У понеділок, 1 червня, Луцьку на вулиці Героїв УПА в районі Вишкова трапилася дорожньо-транспортна пригода. Не розминулись два автомобілі.
Автомобілі зазнали значних механичних ушкоджень. Про потерпілих наразі не відомо.
На місці аварії працює патрульна поліція.
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Аварія сталася у районі Вишкова, - про це йдеться на сторінках ІА Конкурент.
У понеділок, 1 червня, Луцьку на вулиці Героїв УПА в районі Вишкова трапилася дорожньо-транспортна пригода. Не розминулись два автомобілі.
Автомобілі зазнали значних механичних ушкоджень. Про потерпілих наразі не відомо.
На місці аварії працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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