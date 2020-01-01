У Луцьку - вечірня аварія. ФОТО





Аварія сталася у районі Вишкова, - про це йдеться на сторінках ІА



У понеділок, 1 червня, Луцьку на вулиці Героїв УПА в районі Вишкова трапилася дорожньо-транспортна пригода. Не розминулись два автомобілі.



Автомобілі зазнали значних механичних ушкоджень. Про потерпілих наразі не відомо.



На місці аварії працює патрульна поліція.





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