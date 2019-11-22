Затримання на Конякіна: прокуратура повідомила, у чому підозрюють екслісівника





Про це йдеться у повідомленні прокуратури Волині.



Нагадаємо, сьогодні у Луцьку на вулиці Конякіна поблизу автозаправної станції



За інформацією пресслужби прокуратури Волині, затримали працівника лісогосподарського підприємства, який одержав 43 тисячі гривень хабара.



За версією слідства, наприкінці квітня – на початку травня 2020 року працівник лісової охорони одного з лісогосподарств Волинської області погодився за неправомірну вигоду відвантажити громадянину лісодеревину за ціною, набагато нижчою за ринкову.



Згодом, у змові зі ще одним працівником лісової галузі, він одержав за це 22 тисячі гривень неправомірної вигоди.



Сьогодні ж, 1 червня, його затримали на одержанні наступного траншу – ще 21 тис. грн.



Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішуються питання про повідомлення фігурантам провадження про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовими особами за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Встановлюються обставини причетності інших працівників лісової галузі Волині до вчиненого кримінального правопорушення.



Викриття лісників під час одержання ними неправомірної вигоди - результат спільної роботи прокуратури Волинської області, Управління стратегічних розслідувань в області, слідчих Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові.



Санкція ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також конфіскацією майна.



Втім, у Ківерцівському лісовому господарстві запевняють, що чоловік, затриманий у результаті спецоперації не є працівником лісогосподарського підприємства



«Сьогодні у рамках спецоперації, яку проводили слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, спільно з представниками Департаменту стратегічних розслідувань, було затримано чоловіка – за попередньою інформацією, працівника лісогосподарського підприємства», - йдеться на сторінці лісгоспу.



У пресслужбі ВОУЛМГ повідомили, що згадану особу звільнили із займаної посади у державному підприємстві «Ківерцівське лісове господарство» 12 травня цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, якого у Луцьку затримали спецпризначенці та поліція, отримав 43 тисячі гривень хабара.Про це йдеться у повідомленні прокуратури Волині.Нагадаємо, сьогодні у Луцьку на вулиці Конякіна поблизу автозаправної станції відбулося затримання, яке здійснювали представники Департаменту стратегічних розслідувань та спецпризначенці. За інформацією пресслужби прокуратури Волині, затримали працівника лісогосподарського підприємства, який одержав 43 тисячі гривень хабара.За версією слідства, наприкінці квітня – на початку травня 2020 року працівник лісової охорони одного з лісогосподарств Волинської області погодився за неправомірну вигоду відвантажити громадянину лісодеревину за ціною, набагато нижчою за ринкову.Згодом, у змові зі ще одним працівником лісової галузі, він одержав за це 22 тисячі гривень неправомірної вигоди.Сьогодні ж, 1 червня, його затримали на одержанні наступного траншу – ще 21 тис. грн.Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішуються питання про повідомлення фігурантам провадження про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовими особами за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Встановлюються обставини причетності інших працівників лісової галузі Волині до вчиненого кримінального правопорушення.Викриття лісників під час одержання ними неправомірної вигоди - результат спільної роботи прокуратури Волинської області, Управління стратегічних розслідувань в області, слідчих Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові.Санкція ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також конфіскацією майна.Втім, у Ківерцівському лісовому господарстві запевняють, що чоловік, затриманий у результаті спецоперації не є працівником лісогосподарського підприємства«Сьогодні у рамках спецоперації, яку проводили слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, спільно з представниками Департаменту стратегічних розслідувань, було затримано чоловіка – за попередньою інформацією, працівника лісогосподарського підприємства», - йдеться на сторінці лісгоспу.У пресслужбі ВОУЛМГ повідомили, що згадану особу звільнили із займаної посади у державному підприємстві «Ківерцівське лісове господарство» 12 травня цього року.

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