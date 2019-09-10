Закордонний е-паспорт не можна використовувати для виїзду за кордон
01 червень, 23:35
У ДПСУ повідомляють, що при поїздках за кордон громадяни України не можуть подавати e-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія».
Про це йдеться на сайті прикордонслужби.
На сьогодні громадяни України можуть перетинати державний кордон України лише за наявності необхідних паспортних документів, в т.ч. паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України, які визначені законодавством України, що регламентує оформлення осіб на кордоні.
Натомість прид’явлення електронних документів у мобільному додатку "Дія" можливе лише всередині країни.
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Про це йдеться на сайті прикордонслужби.
На сьогодні громадяни України можуть перетинати державний кордон України лише за наявності необхідних паспортних документів, в т.ч. паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України, які визначені законодавством України, що регламентує оформлення осіб на кордоні.
Натомість прид’явлення електронних документів у мобільному додатку "Дія" можливе лише всередині країни.
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