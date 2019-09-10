Закордонний е-паспорт не можна використовувати для виїзду за кордон

У ДПСУ повідомляють, що при поїздках за кордон громадяни України не можуть подавати e-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія».Про це йдеться на сайті прикордонслужби.На сьогодні громадяни України можуть перетинати державний кордон України лише за наявності необхідних паспортних документів, в т.ч. паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України, які визначені законодавством України, що регламентує оформлення осіб на кордоні.Натомість прид’явлення електронних документів у мобільному додатку "Дія" можливе лише всередині країни.