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Закордонний е-паспорт не можна використовувати для виїзду за кордон

Закордонний е-паспорт не можна використовувати для виїзду за кордон
У ДПСУ повідомляють, що при поїздках за кордон громадяни України не можуть подавати e-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія».

Про це йдеться на сайті прикордонслужби.

На сьогодні громадяни України можуть перетинати державний кордон України лише за наявності необхідних паспортних документів, в т.ч. паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України, які визначені законодавством України, що регламентує оформлення осіб на кордоні.

Натомість прид’явлення електронних документів у мобільному додатку "Дія" можливе лише всередині країни.

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Теги: е-паспорт, ДПСУ
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