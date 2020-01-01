Лучани скаржаться на дефіцит шкіл та садочків біля новобудов
Сьогодні, 23:01
Жителі Луцька скаржаться на відсутність достатньої кількості шкіл та дитячих садків біля новобудов.
Про це у петиції написала Тетяна Лисецька.
Жінка пояснює, що житлові райони Луцька недостатньо забезпечені інфраструктурними об’єктами.
"Через років 5 місто матиме проблеми з перевантаженими ДНЗ і влада вирішуватиме, куди дівати школярів, яку школу добудовувати, де будувати дитсадок і за які кошти. Аби попередити цю проблему, варто розпочати будівництво біля новобудов, аби населення мало рівні умови для дітей та школярів", - йдеться у петиції.
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Про це у петиції написала Тетяна Лисецька.
Жінка пояснює, що житлові райони Луцька недостатньо забезпечені інфраструктурними об’єктами.
"Через років 5 місто матиме проблеми з перевантаженими ДНЗ і влада вирішуватиме, куди дівати школярів, яку школу добудовувати, де будувати дитсадок і за які кошти. Аби попередити цю проблему, варто розпочати будівництво біля новобудов, аби населення мало рівні умови для дітей та школярів", - йдеться у петиції.
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Коментарі 1
за кошти забудовника, за кошти куплених дозволів, з відкатів забудов типу егоїста)
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