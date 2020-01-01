Лучани скаржаться на дефіцит шкіл та садочків біля новобудов

Жителі Луцька скаржаться на відсутність достатньої кількості шкіл та дитячих садків біля новобудов.Про це у петиції написала Тетяна Лисецька.Жінка пояснює, що житлові райони Луцька недостатньо забезпечені інфраструктурними об’єктами."Через років 5 місто матиме проблеми з перевантаженими ДНЗ і влада вирішуватиме, куди дівати школярів, яку школу добудовувати, де будувати дитсадок і за які кошти. Аби попередити цю проблему, варто розпочати будівництво біля новобудов, аби населення мало рівні умови для дітей та школярів", - йдеться у петиції.