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Лучани скаржаться на дефіцит шкіл та садочків біля новобудов

Лучани скаржаться на дефіцит шкіл та садочків біля новобудов
Жителі Луцька скаржаться на відсутність достатньої кількості шкіл та дитячих садків біля новобудов.

Про це у петиції написала Тетяна Лисецька.

Жінка пояснює, що житлові райони Луцька недостатньо забезпечені інфраструктурними об’єктами.

"Через років 5 місто матиме проблеми з перевантаженими ДНЗ і влада вирішуватиме, куди дівати школярів, яку школу добудовувати, де будувати дитсадок і за які кошти. Аби попередити цю проблему, варто розпочати будівництво біля новобудов, аби населення мало рівні умови для дітей та школярів", - йдеться у петиції.

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Теги: петиція, Луцьк
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Коментарі 1
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за кошти забудовника, за кошти куплених дозволів, з відкатів забудов типу егоїста)
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