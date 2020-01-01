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В Україні хочуть підвищити ціну на газ

В Україні хочуть підвищити ціну на газ
У Міністерстві енергетики та захисту довкілля думають над підвищенням плати за газ.

Наразі, міністерство вивчає можливість підвищення плати за газ для жителів багатоквартирних будинків шляхом підвищення норми споживання для користувачів без лічильників. Про це повідомляє "Газета uа", посилаючись на фейсбук-сторінку радника в.о. міністра Олександра Трохимця.

Трохимець повідомив, що говорити про підвищення норми споживання газу передчасно: спочатку питання буде детально вивчене експертною радою.

"І тільки потім будуть даватися відповідні рекомендації міністерству і в.о. міністра Ользі Буславець", - зазначив він.

За вихідні ціни автогазу у роздрібних АЗС зросли на 10-50 коп. Літр пального подорожчав у середньому до 10,38 грн. Мережа "Приват" підняла ціни на 15-16 коп. - до 9,68-9,70 грн/л.

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Теги: газ, ціна
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