В Африці – спалах еболи





Про це написав генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреісус в мікроблозі Twitter, - інформує



Спалах зафіксований в Екваторіальній провінції, неподалік від міста Мбандака. Вірус знайшли у чотирьох померлих місцевих жителів.



«Цей спалах нагадує нам, що COVID-19 – не єдина загроза перед лицем людства», – зазначив Гебреісус.



Лихоманка вже поширилася на схід країни, на тисячу кілометрів від Мбандаку.

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