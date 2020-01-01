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Луцькі школярки вибороли призові місця в онлайн-конкурсі. ВІДЕО

Луцькі школярки вибороли призові місця в онлайн-конкурсі. ВІДЕО
Лучанки Василина Войтович і Яна Станіславчук стали призерками онлайн - конкурсу "Країна моїх прав".

Творчі змагання організував Координаційний центр з надання правової допомоги. Конкурс приурочили до Міжнародного дня захисту дітей, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

"Усього на конкурс надійшло 1 223 роботи", - розповіла керівниця регіонального центру з надання вторинної правової допомоги Наталія Смолярчук. Серед робіт 56 малюнків волинських школярів.

Шестикласниця Яна Станіславчук посіла третє місце у своїй віковій категорії. Для конкурсу намалювала Жовто-синю птаху.

"Цей птах – символ безсмертя, він змінює життя на краще. Цей жовто-блакитний Фенікс символізує нашу Україну, а кожна пір’їнка – права дитини – на відпочинок, сім’ю", - каже дівчинка.

Переможців визначали користувачі соціальних мереж, віддавши свій голос за малюнок, що найбільше сподобався.

Країну своїх прав малювала і семирічна лучанка Василина Войтович. У своїй віковій категорії дівчинка теж посіла третє місце. Каже: їй допомагала мама.

"Тут мама тримає дитинку, а намальоване все, що їй треба: любов, корисна їжа, можна трохи солодощів. Голуб - це захист, має право на безпечну країну," - каже першокласниця.

Конкурс "Країна моїх прав" тривав з 23 квітня до 20 травня. Наймолодшому учаснику було 3 роки, найстаршому - 17, - розповіла Суспільному директорка Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Смолярчук.


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Теги: Волинь, Луцьк, конкурс
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