Луцькі школярки вибороли призові місця в онлайн-конкурсі. ВІДЕО

Василина Войтович і Яна Станіславчук стали призерками онлайн - конкурсу "Країна моїх прав".



Творчі змагання організував Координаційний центр з надання правової допомоги. Конкурс приурочили до Міжнародного дня захисту дітей, - йдеться у



"Усього на конкурс надійшло 1 223 роботи", - розповіла керівниця регіонального центру з надання вторинної правової допомоги Наталія Смолярчук. Серед робіт 56 малюнків волинських школярів.



Шестикласниця Яна Станіславчук посіла третє місце у своїй віковій категорії. Для конкурсу намалювала Жовто-синю птаху.



"Цей птах – символ безсмертя, він змінює життя на краще. Цей жовто-блакитний Фенікс символізує нашу Україну, а кожна пір’їнка – права дитини – на відпочинок, сім’ю", - каже дівчинка.



Переможців визначали користувачі соціальних мереж, віддавши свій голос за малюнок, що найбільше сподобався.



Країну своїх прав малювала і семирічна лучанка Василина Войтович. У своїй віковій категорії дівчинка теж посіла третє місце. Каже: їй допомагала мама.



"Тут мама тримає дитинку, а намальоване все, що їй треба: любов, корисна їжа, можна трохи солодощів. Голуб - це захист, має право на безпечну країну," - каже першокласниця.



Конкурс "Країна моїх прав" тривав з 23 квітня до 20 травня. Наймолодшому учаснику було 3 роки, найстаршому - 17, - розповіла Суспільному директорка Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Смолярчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанкистали призерками онлайн - конкурсу "Країна моїх прав".Творчі змагання організував Координаційний центр з надання правової допомоги. Конкурс приурочили до Міжнародного дня захисту дітей, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині."Усього на конкурс надійшло 1 223 роботи", - розповіла керівниця регіонального центру з надання вторинної правової допомогиСеред робіт 56 малюнків волинських школярів.Шестикласниця Яна Станіславчук посіла третє місце у своїй віковій категорії. Для конкурсу намалювала Жовто-синю птаху."Цей птах – символ безсмертя, він змінює життя на краще. Цей жовто-блакитний Фенікс символізує нашу Україну, а кожна пір’їнка – права дитини – на відпочинок, сім’ю", - каже дівчинка.Переможців визначали користувачі соціальних мереж, віддавши свій голос за малюнок, що найбільше сподобався.Країну своїх прав малювала і семирічна лучанка Василина Войтович. У своїй віковій категорії дівчинка теж посіла третє місце. Каже: їй допомагала мама."Тут мама тримає дитинку, а намальоване все, що їй треба: любов, корисна їжа, можна трохи солодощів. Голуб - це захист, має право на безпечну країну," - каже першокласниця.Конкурс "Країна моїх прав" тривав з 23 квітня до 20 травня. Наймолодшому учаснику було 3 роки, найстаршому - 17, - розповіла Суспільному директорка Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Смолярчук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію