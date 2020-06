Про лучанина Дмитра Монатика знімають фільм. ВІДЕО

Лучанин Дмитро Монатик анонсував вихід біографічного фільму «Вічно танцююча людина».Тизер фільму з'явився на ютуб-каналі мультиартиста, - пише Like in UA. У фільмі співак вперше покаже унікальні кадри з особистого архіву. У стрічці знялися мама і бабуся артиста, а також його шкільні вчителі і друзі.Вихід фільму приурочений річниці шоу «LOVE IT ритм», яке відбулося в червні минулого року. Тоді концерт на центральній арені країни НСК «Олімпійський» відвідало понад 60 тисяч осіб з усіх куточків України.Фільм «Вічно танцююча людина» - про творче становлення артиста, його непорушну віру в свій успіх.Відомо також, що зйомки документального фільму проходять вже більше року і робота над ним триває до сьогодні.Режисер фільму -