Про лучанина Дмитра Монатика знімають фільм. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Лучанин Дмитро Монатик анонсував вихід біографічного фільму «Вічно танцююча людина».
Тизер фільму з'явився на ютуб-каналі мультиартиста, - пише Like in UA.
У фільмі співак вперше покаже унікальні кадри з особистого архіву. У стрічці знялися мама і бабуся артиста, а також його шкільні вчителі і друзі.
Вихід фільму приурочений річниці шоу «LOVE IT ритм», яке відбулося в червні минулого року. Тоді концерт на центральній арені країни НСК «Олімпійський» відвідало понад 60 тисяч осіб з усіх куточків України.
Фільм «Вічно танцююча людина» - про творче становлення артиста, його непорушну віру в свій успіх.
Відомо також, що зйомки документального фільму проходять вже більше року і робота над ним триває до сьогодні.
Режисер фільму - Артем Григорян.
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Тизер фільму з'явився на ютуб-каналі мультиартиста, - пише Like in UA.
У фільмі співак вперше покаже унікальні кадри з особистого архіву. У стрічці знялися мама і бабуся артиста, а також його шкільні вчителі і друзі.
Вихід фільму приурочений річниці шоу «LOVE IT ритм», яке відбулося в червні минулого року. Тоді концерт на центральній арені країни НСК «Олімпійський» відвідало понад 60 тисяч осіб з усіх куточків України.
Фільм «Вічно танцююча людина» - про творче становлення артиста, його непорушну віру в свій успіх.
Відомо також, що зйомки документального фільму проходять вже більше року і робота над ним триває до сьогодні.
Режисер фільму - Артем Григорян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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