Про лучанина Дмитра Монатика знімають фільм. ВІДЕО





Тизер фільму з'явився на ютуб-каналі мультиартиста, - пише



У фільмі співак вперше покаже унікальні кадри з особистого архіву. У стрічці знялися мама і бабуся артиста, а також його шкільні вчителі і друзі.



Вихід фільму приурочений річниці шоу «LOVE IT ритм», яке відбулося в червні минулого року. Тоді концерт на центральній арені країни НСК «Олімпійський» відвідало понад 60 тисяч осіб з усіх куточків України.



Фільм «Вічно танцююча людина» - про творче становлення артиста, його непорушну віру в свій успіх.



Відомо також, що зйомки документального фільму проходять вже більше року і робота над ним триває до сьогодні.



Режисер фільму - Артем Григорян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин Дмитро Монатик анонсував вихід біографічного фільму «Вічно танцююча людина».Тизер фільму з'явився на ютуб-каналі мультиартиста, - пише Like in UA. У фільмі співак вперше покаже унікальні кадри з особистого архіву. У стрічці знялися мама і бабуся артиста, а також його шкільні вчителі і друзі.Вихід фільму приурочений річниці шоу «LOVE IT ритм», яке відбулося в червні минулого року. Тоді концерт на центральній арені країни НСК «Олімпійський» відвідало понад 60 тисяч осіб з усіх куточків України.Фільм «Вічно танцююча людина» - про творче становлення артиста, його непорушну віру в свій успіх.Відомо також, що зйомки документального фільму проходять вже більше року і робота над ним триває до сьогодні.Режисер фільму -

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