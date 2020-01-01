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Про лучанина Дмитра Монатика знімають фільм. ВІДЕО

Про лучанина Дмитра Монатика знімають фільм. ВІДЕО
Лучанин Дмитро Монатик анонсував вихід біографічного фільму «Вічно танцююча людина».

Тизер фільму з'явився на ютуб-каналі мультиартиста, - пише Like in UA.

У фільмі співак вперше покаже унікальні кадри з особистого архіву. У стрічці знялися мама і бабуся артиста, а також його шкільні вчителі і друзі.

Вихід фільму приурочений річниці шоу «LOVE IT ритм», яке відбулося в червні минулого року. Тоді концерт на центральній арені країни НСК «Олімпійський» відвідало понад 60 тисяч осіб з усіх куточків України.

Фільм «Вічно танцююча людина» - про творче становлення артиста, його непорушну віру в свій успіх.

Відомо також, що зйомки документального фільму проходять вже більше року і робота над ним триває до сьогодні.

Режисер фільму - Артем Григорян.


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Теги: Монатик, Луцьк, культура
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