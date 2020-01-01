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Волинська студентка отримуватиме стипендію від Міносвіти

Волинська студентка отримуватиме стипендію від Міносвіти
Студентка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки отримуватиме стипендію від міністерства освіти та науки.

Міністерство освіти та науки України призначило для найкращих студентів академічні стипендії імені М.С. Грушевського на другий семестр 2019-2020 навчального року, - повідомляє відділ зв'зків з громадськістю СНУ імені Лесі Українки.

Серед тих, хто отримає стипендію від міністерства освіти є й студентка факультету економіки та управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ірина Мацюк. Кандидатури найкращих студентів висували заклади вищої освіти.

Загалом стипендію отримають 56 найкращих студентів з різних вишів України, які отримали високі бали за результатами екзаменаційної сесії.

Переможцям виплатять стипендію з першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії.

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Теги: освіта, Волинь, СНУ
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