Україна і Польща хочуть спростити заробітчанам процедуру отримання віз і перетину кордону





Це питання обговорювалося під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Василя Боднаря з послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцьким, повідомляє



Країни мають бажання активізувати співробітництво в усіх напрямках після ослаблення взаємодії, яка спостерігалася у зв’язку з пандемією коронавірусу.



Було відзначено, що останніми днями спостерігається збільшення прикордонного руху між країнами, тому сторони працюватимуть над якнайшвидшим відновленням регулярного транспортного сполучення.



Крім того, сторонами будуть узгоджуватися питання спрощення процедур отримання робочих віз і перетину спільного кордону громадянами.



Країни розглядають можливість укладення угоди у сфері працевлаштування сезонних робітників, яка б дозволила врегулювати актуальні питання перебування українських заробітчан на території Польщі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна і Польща розглядають можливість укладення договору, який би регулював питання, пов’язані з трудовою міграцією сезонних робітників.Це питання обговорювалося під час зустрічі заступника міністра закордонних справ Україниз послом Польщі в Україні, повідомляє Ракурс , посилаючись на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.Країни мають бажання активізувати співробітництво в усіх напрямках після ослаблення взаємодії, яка спостерігалася у зв’язку з пандемією коронавірусу.Було відзначено, що останніми днями спостерігається збільшення прикордонного руху між країнами, тому сторони працюватимуть над якнайшвидшим відновленням регулярного транспортного сполучення.Крім того, сторонами будуть узгоджуватися питання спрощення процедур отримання робочих віз і перетину спільного кордону громадянами.Країни розглядають можливість укладення угоди у сфері працевлаштування сезонних робітників, яка б дозволила врегулювати актуальні питання перебування українських заробітчан на території Польщі.

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