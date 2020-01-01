Курс валют у Луцьку на 2 червня
Сьогодні, 09:00
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.60, а продаж – 26.80.
Євро при купівлі становить – 29.40, продажу – 29.60.
Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,34.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.50, продаж – 6.60.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 29.40, продажу – 29.60.
Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,34.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.50, продаж – 6.60.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 2 червня
Сьогодні, 09:00
Про лучанина Дмитра Монатика знімають фільм. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Україна і Польща хочуть спростити заробітчанам процедуру отримання віз і перетину кордону
Сьогодні, 07:35