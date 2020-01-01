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Виявили безпілотники, якими доставляли контрабандні товари через кордон. ФОТО

Виявили безпілотники, якими доставляли контрабандні товари через кордон. ФОТО
На території Пустомитівського району Львівської область під час обшуків 1 червня виявили 10 безпілотників, якими переміщували контрафактні товари через державний кордон.

Вилучене майно доставили до Володимир-Волинського відділу поліції, - інформує прокуратура Волинської області.

Незаконні оборудки виявили військовослужбовці Львівського прикордонного загону спільно з працівниками Володимир-Волинського відділу поліції.

Наразі вирішують питання про накладення на нього арешту. Триває досудове розслідування, встановлюють осіб, причетних до вчинення злочинів.
Виявили безпілотники, якими доставляли контрабандні товари через кордон. ФОТО
Виявили безпілотники, якими доставляли контрабандні товари через кордон. ФОТО
Виявили безпілотники, якими доставляли контрабандні товари через кордон. ФОТО
Виявили безпілотники, якими доставляли контрабандні товари через кордон. ФОТО

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Теги: безпілотники, товар
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