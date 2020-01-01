Виявили безпілотники, якими доставляли контрабандні товари через кордон. ФОТО





Вилучене майно доставили до Володимир-Волинського відділу поліції, - інформує прокуратура Волинської області.



Незаконні оборудки виявили військовослужбовці Львівського прикордонного загону спільно з працівниками Володимир-Волинського відділу поліції.



Наразі вирішують питання про накладення на нього арешту. Триває досудове розслідування, встановлюють осіб, причетних до вчинення злочинів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Пустомитівського району Львівської область під час обшуків 1 червня виявили 10 безпілотників, якими переміщували контрафактні товари через державний кордон.Вилучене майно доставили до Володимир-Волинського відділу поліції, - інформує прокуратура Волинської області.Незаконні оборудки виявили військовослужбовці Львівського прикордонного загону спільно з працівниками Володимир-Волинського відділу поліції.Наразі вирішують питання про накладення на нього арешту. Триває досудове розслідування, встановлюють осіб, причетних до вчинення злочинів.

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