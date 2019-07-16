вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку «на гарячому» піймали продавчиню, яка торгувала алкоголем в заборонений час

У Луцьку «на гарячому» піймали продавчиню, яка торгувала алкоголем в заборонений час
В магазині «Продукти», що на вулиці Ковельській, 68 у Луцьку, продавчиня торгувала алкоголем в нічний час.

Про це пишуть на сайті департаменту муніципальної варти Луцька у Facebook.

На продавця закладу працівники мунварти склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст.156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 1700 до 6800 гривень.

У Луцьку «на гарячому» піймали продавчиню, яка торгувала алкоголем в заборонений час


Нагадаємо, що згідно рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» забороняється продаж алкоголю в нічний час (з 22:00 год. до 8:00 год.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Муніципальна варта, Луцьк, алкоголь, продаж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
24-річний волинянин купив в інтернеті неіснуючий телефон
Сьогодні, 09:46
Водій, який на смерть збив жінку на переході у Луцьку, відсидить 3 роки у тюрмі
Сьогодні, 09:43
У Луцьку «на гарячому» піймали продавчиню, яка торгувала алкоголем в заборонений час
Сьогодні, 09:30
Ранок 2 червня: в Україні – 328 нових випадків COVID-19, з них на Волині – 10
Сьогодні, 09:21
Виявили безпілотники, якими доставляли контрабандні товари через кордон. ФОТО
Сьогодні, 09:18
Схожі новини
У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем. ФОТО У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем. ФОТО
02 травень, 00:24
У 2020 році в Луцьку зловили 4 продавців нічного алкоголю. ФОТО У 2020 році в Луцьку зловили 4 продавців нічного алкоголю. ФОТО
03 лютий, 02:18
У Луцьку на продажі сурогату спіймали продавчиню-«рецидивістку». ФОТО У Луцьку на продажі сурогату спіймали продавчиню-«рецидивістку». ФОТО
16 липень, 2019, 08:10
У Луцьку вночі зловили продавців, які продають алкоголь У Луцьку вночі зловили продавців, які продають алкоголь
12 жовтень, 2018, 09:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанин, який очолює суд на Рівненщині, за рік купив 5 ділянок у Шацьку і два авто
Сьогодні, 09:55
 0
24-річний волинянин купив в інтернеті неіснуючий телефон
Сьогодні, 09:46
 0
Водій, який на смерть збив жінку на переході у Луцьку, відсидить 3 роки у тюрмі
Сьогодні, 09:43
 0
У Луцьку «на гарячому» піймали продавчиню, яка торгувала алкоголем в заборонений час
Сьогодні, 09:30
 0
Ранок 2 червня: в Україні – 328 нових випадків COVID-19, з них на Волині – 10
Сьогодні, 09:21
 0
Медіа
відео
1/8