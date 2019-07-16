У Луцьку «на гарячому» піймали продавчиню, яка торгувала алкоголем в заборонений час





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На продавця закладу працівники мунварти склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст.156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 1700 до 6800 гривень.







Нагадаємо, що згідно рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» забороняється продаж алкоголю в нічний час (з 22:00 год. до 8:00 год.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В магазині «Продукти», що на вулиці Ковельській, 68 у Луцьку, продавчиня торгувала алкоголем в нічний час.Про це пишуть на сайті департаменту муніципальної варти Луцька у Facebook.На продавця закладу працівники мунварти склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст.156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 1700 до 6800 гривень.Нагадаємо, що згідно рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» забороняється продаж алкоголю в нічний час (з 22:00 год. до 8:00 год.).

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