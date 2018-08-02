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У Луцьку виявили нове підземелля. ФОТО

У Луцьку виявили нове підземелля. ФОТО
В рамках проекту реставрації Вежі Чарторийських та підземель кляштору дослідники виявили невідомі підземелля вежі та навколишніх приміщень.

Про це повідомив Віктор Баюк на своїй сторінці у Facebook.

«У першому підземному рівні Башти відкрився довгоочікуваний хід сполучення між підземеллями Башти та підземеллями Кляштору і Колегіуму єзуїтів) Це фактично вхід до невідомих підземель Кляштору! Хороша мотивація рухатись далі незважаючи на «не археологічну» м'яко кажучи погоду», – йдеться у дописі.

У Луцьку виявили нове підземелля. ФОТО
У Луцьку виявили нове підземелля. ФОТО


Зазначив, що відкриття здійснила охоронна археологічна служба України Інституту археології НАНУ, спільно із Адміністрацією Державного історико-культурного заповідника та Східноєвропейським Національним університетом, за участі Волинського відділення Спілки археологів України.

«Музейний простір Волині» також повідомив, що при зачистці первісної підлоги кімнати при Башті, серед інших артефактів, віднайшлась прекрасна знахідка – датована цеглина, яку було вмонтовано у куті підлоги. Після необхідного наукового опрацювання та завершення робіт знахідку повернемо на своє місце.

У Луцьку виявили нове підземелля. ФОТО
У Луцьку виявили нове підземелля. ФОТО


Фото – volyn-museum.

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Теги: Башта, Вежа Чарторийських, підзелеммя
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