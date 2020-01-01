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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 2 червня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 2 червня
За останню добу на Волині зареєстрували 11 нових випадків захворювання на COVID-19: м.Луцьк – 4, Володимир – Волинський район – 4, Ківерцівський район – 1, Турійський район – 1, Камінь-Каширський район – 1. Одужало 5 осіб.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Загалом станом на 10.00 год. 2 червня в області зареєстрували 943 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 264 особи. 26 випадків хвороби завершились летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 190 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Луцький район – 75 випадків, в т.ч. 2 летальних;
м.Ковель – 167 випадків, в тому числі 4 летальних;
Ковельський район – 9 випадків;
Ківерцівський район – 138 випадків, в т.ч. 4 летальних;
м. Нововолинськ – 76 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Іваничівський район – 17 випадків;
Старовижівський район – 53 випадки, в т.ч. 2 летальних;
Володимир-Волинський район – 51 випадок, в т.ч. 1 летальний;
Маневицький район – 47 випадків, в тому числі 2 летальних;
Горохівський район – 36 випадків;
Камінь-Каширський район – 24 випадки, в т.ч. 1 летальний;
Локачинський район – 11 випадків;
Любомльський район – 17 випадків;
Турійський район – 10 випадків;
Шацький район – 9 випадків;
Рожищенський район – 7 випадків;
Любешівський район – 4 випадки;
Ратнівський район – 3 випадки.

За попередню добу надійшло 16 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 6872 особи, в тому числі за останню добу – 188 осіб.

Зауважимо, що згідно зі статистикою МОЗу, на Волині - 942 випадки хвороби, 10 з яких виявили за останню добу.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика, райони
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