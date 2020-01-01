Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 2 червня

За останню добу на Волині зареєстрували 11 нових випадків захворювання на COVID-19: м.Луцьк – 4, Володимир – Волинський район – 4, Ківерцівський район – 1, Турійський район – 1, Камінь-Каширський район – 1. Одужало 5 осіб.Про це повідомляє Волинська ОДА.Загалом станом на 10.00 год. 2 червня в області зареєстрували 943 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 264 особи. 26 випадків хвороби завершились летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 190 випадків, в т.ч. 5 летальних;Луцький район – 75 випадків, в т.ч. 2 летальних;м.Ковель – 167 випадків, в тому числі 4 летальних;Ковельський район – 9 випадків;Ківерцівський район – 138 випадків, в т.ч. 4 летальних;м. Нововолинськ – 76 випадків, в т.ч. 5 летальних;Іваничівський район – 17 випадків;Старовижівський район – 53 випадки, в т.ч. 2 летальних;Володимир-Волинський район – 51 випадок, в т.ч. 1 летальний;Маневицький район – 47 випадків, в тому числі 2 летальних;Горохівський район – 36 випадків;Камінь-Каширський район – 24 випадки, в т.ч. 1 летальний;Локачинський район – 11 випадків;Любомльський район – 17 випадків;Турійський район – 10 випадків;Шацький район – 9 випадків;Рожищенський район – 7 випадків;Любешівський район – 4 випадки;Ратнівський район – 3 випадки.За попередню добу надійшло 16 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 6872 особи, в тому числі за останню добу – 188 осіб.Зауважимо, що згідно зі статистикою МОЗу, на Волині - 942 випадки хвороби, 10 з яких виявили за останню добу.