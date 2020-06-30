У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів попкорну*
Сьогодні, 17:40
У «PremierCity» підготували гарну пропозицію для тих, хто скучив за хрумким попкорном.
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Зокрема, купивши 2 стакани попкорну об'ємом по 5 літрів, можна отримати в подарунок сертифікат на посткарантинне кіно або ж навпаки: купуйте 2 сертифікати в кіно та отримуйте стакан попкорну на 5 літрів у подарунок.
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* 2 стакани попкорну по 5 літрів;
** Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,10 грн.
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Термін дії акції з 16.05 до 30.06.2020 року. Адреса: м.Луцьк, вул. Сухомлинського 1, 3-й поверх.
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⠀
Зокрема, купивши 2 стакани попкорну об'ємом по 5 літрів, можна отримати в подарунок сертифікат на посткарантинне кіно або ж навпаки: купуйте 2 сертифікати в кіно та отримуйте стакан попкорну на 5 літрів у подарунок.
⠀
* 2 стакани попкорну по 5 літрів;
** Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,10 грн.
⠀
Термін дії акції з 16.05 до 30.06.2020 року. Адреса: м.Луцьк, вул. Сухомлинського 1, 3-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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