У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів попкорну*

У «PremierCity» підготували гарну пропозицію для тих, хто скучив за хрумким попкорном.Зокрема, купивши 2 стакани попкорну об'ємом по 5 літрів, можна отримати в подарунок сертифікат на посткарантинне кіно або ж навпаки: купуйте 2 сертифікати в кіно та отримуйте стакан попкорну на 5 літрів у подарунок.* 2 стакани попкорну по 5 літрів;** Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,10 грн.Термін дії акції з 16.05 до 30.06.2020 року. Адреса: м.Луцьк, вул. Сухомлинського 1, 3-й поверх.