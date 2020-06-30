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У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів попкорну*

У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів попкорну*
У «PremierCity» підготували гарну пропозицію для тих, хто скучив за хрумким попкорном.

Зокрема, купивши 2 стакани попкорну об'ємом по 5 літрів, можна отримати в подарунок сертифікат на посткарантинне кіно або ж навпаки: купуйте 2 сертифікати в кіно та отримуйте стакан попкорну на 5 літрів у подарунок.

* 2 стакани попкорну по 5 літрів;
** Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,10 грн.

Термін дії акції з 16.05 до 30.06.2020 року. Адреса: м.Луцьк, вул. Сухомлинського 1, 3-й поверх.



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Теги: попкорн, PremierCity
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