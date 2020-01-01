Помер багаторічний очільник волинського товариства незрячих
Сьогодні, 10:27
Помер багаторічний голова Волинської обласної організації Українського товариства сліпих Юрій Симончук.
Серце очільника волинського УТОСу зупинилося 1 червня 2020 року. Цю інформацію «Першому» підтвердили в самій організації.
Похоронять Юрія Симончука 3 червня. Відспівування відбудеться у храмі Всіх святих землі Волинської у Луцьку.
Довідково
Юрій Симончук народився 3 березня 1943 року у селі Голишів Рівненської області.
Волинська обласна організація Українського товариства сліпих існує вже майже 26 років, і весь цей час її головою був Юрій Симончук. Паралельно працював учителем.
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Серце очільника волинського УТОСу зупинилося 1 червня 2020 року. Цю інформацію «Першому» підтвердили в самій організації.
Похоронять Юрія Симончука 3 червня. Відспівування відбудеться у храмі Всіх святих землі Волинської у Луцьку.
Довідково
Юрій Симончук народився 3 березня 1943 року у селі Голишів Рівненської області.
Волинська обласна організація Українського товариства сліпих існує вже майже 26 років, і весь цей час її головою був Юрій Симончук. Паралельно працював учителем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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