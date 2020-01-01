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Помер багаторічний очільник волинського товариства незрячих

Помер багаторічний очільник волинського товариства незрячих
Помер багаторічний голова Волинської обласної організації Українського товариства сліпих Юрій Симончук.

Серце очільника волинського УТОСу зупинилося 1 червня 2020 року. Цю інформацію «Першому» підтвердили в самій організації.

Похоронять Юрія Симончука 3 червня. Відспівування відбудеться у храмі Всіх святих землі Волинської у Луцьку.

Довідково

Юрій Симончук народився 3 березня 1943 року у селі Голишів Рівненської області.

Волинська обласна організація Українського товариства сліпих існує вже майже 26 років, і весь цей час її головою був Юрій Симончук. Паралельно працював учителем.

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Теги: смерть, Юрій Симончук
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