Помер багаторічний очільник волинського товариства незрячих

Юрій Симончук.



Серце очільника волинського УТОСу зупинилося 1 червня 2020 року. Цю інформацію



Похоронять Юрія Симончука 3 червня. Відспівування відбудеться у храмі Всіх святих землі Волинської у Луцьку.



Довідково



Юрій Симончук народився 3 березня 1943 року у селі Голишів Рівненської області.



Волинська обласна організація Українського товариства сліпих існує вже майже 26 років, і весь цей час її головою був Юрій Симончук. Паралельно працював учителем.

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