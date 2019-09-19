У селі під Луцьком оперативно розшукали 12-річну дівчинку, що зникла з дому
Сьогодні, 10:30
На Волині працівники поліції оперативно відшукали неповнолітню, яка зникла з дому.
Про це правоохоронці повідомили на своїй сторінці у Facebook.
Трапилася історія вчора, 1 червня. До поліції Волинської області надійшло повідомлення, що в селі Струмівка зникла 12-річна дівчинка.
Поліцейські Луцького району негайно розпочали пошуки. Вони обстежили всі території населеного пункту і на одній з вулиць знайшли дівчину. Її цілою та неушкодженою доставили додому та передали матері.
Жінка подякувала працівникам поліції за миттєве реагування: «Щиро дякую працівникам поліції – інспекторам Жакуну Богдану та Кравчуку Євгену за швидке реагування на подію: знайшли дитину, яка загубилася. Щиро дякую хорошим працівникам», – написала мама дівчинки у листі подяки.
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Про це правоохоронці повідомили на своїй сторінці у Facebook.
Трапилася історія вчора, 1 червня. До поліції Волинської області надійшло повідомлення, що в селі Струмівка зникла 12-річна дівчинка.
Поліцейські Луцького району негайно розпочали пошуки. Вони обстежили всі території населеного пункту і на одній з вулиць знайшли дівчину. Її цілою та неушкодженою доставили додому та передали матері.
Жінка подякувала працівникам поліції за миттєве реагування: «Щиро дякую працівникам поліції – інспекторам Жакуну Богдану та Кравчуку Євгену за швидке реагування на подію: знайшли дитину, яка загубилася. Щиро дякую хорошим працівникам», – написала мама дівчинки у листі подяки.
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