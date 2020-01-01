Де на Волині не буде світла 3 червня





Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".



Володимир-Волинський район



1. 9:00-17:00

с. Мар’я – Воля, вул. Нова – частково



Горохівський район



1. КТП-420 м.Горохів 9.00-17.00 ДРПЧ-5 УДСНС . ФОП Шевчук. ФОП Клемба. ФОП Янюк, ФОП Магурчак, ФОП Довгополов, ФОП рабарчук, ФОП убрицька, магазин ЗБИРАЛЬ вул. Берестецька, Сливки, Козацька, Чкалова, Чорновола, провул.Чкалова

2. ЩТП-608 м.Горохів 9.00-17.00 ОЩАДБАНК вул.Лазо, Садова, Котляревського, Зелена

3. КТП-46 м.Горохів 9.00-17.00 ФОП Грабарчук



Іваничівський район



1. 10:00-17:00

Школа, ФАП

с.Трубки вул.Шевченка, вул.Вереснева 2-31

2. 9:30-16:30

с.Литовеж вул.Лісова

3. 10:00-17:00

Школа,ФАП

с.Щенятин



Камінь-Каширський район



1. ПЛ-0,4 кВ Л-3, КТП-88 09:40 – 17:00 Відсутні с. Мельники-Мостище,

вул. Л.Українки, вул.Прилісна

2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, КТП-159 09:30-17:00 Школа с. Малі Голоби, вул. Центральна,

вул. Гутенська

3. ПЛ-10кВ Л 59-03, пр.. оп. №№ 341-390 09:00-17:00 ПП Чмух В.В. (торговий павільйон), ССТ Пнівне (магазин) с. Воєгоще, вул.Центальна,

вул.Зелена, вул.Ковальчука,

вул.Ветеранів, вул.Прилісна,

вул.Козацька



Ківерцівський район



1. 09:00-17:00

с.Словатичі

вул. Перемоги

2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-93 09:00-17:00 ФОП Панасюк Юрій Іванович - майстерня

ФОП Климович Микола Іванович - кіоск

Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці

вул.8-го Березня,буд.1-26,

вул.Свободи,буд.1,2,3, 4-18,

вул.Чехова,2,

вул.Ціолковського, 17-54,82-93,

вул.Чехова,1,3-11, вул.Космонавтів,буд.14-65,69,

вул.Лісна,

3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-319 09:00-17:00 ФОП Дорощук В.Ф. - магазин

ФОП Мельник О.С. - кафе

ФОП Яйленко Ф.К. - магазин

ФОП Костюк А.А. - магазин

ФОП Колосінський В.В. - приміщення смт. Олика

вул. Б.Хмельницького

вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8,

вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11,

вул. Путилівська, буд. 3-16,18,20

вул. Богуна, буд. 1-4, 6-22, 25- 30,

вул. Гагаріна, буд. 2,11-34), 5-11,31,33

вул. Козацька, буд. 1-27,29



Ковельський район



1. 9:00-17:00

АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"

Відділ освіти Ковельської РДА

Свято-Дмитрівська церква с.Гішин

Ковельське МТМО

ФОП Денисюк Л.С.

Дубівське СТ

Доротищенська сільська рада с.Гішин



Локачинський район



1. КТП-135 9-00-17-00 с.Семеринське



місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано



Луцький район



1. 9:00-17:00

Школа с.Голишів,

ФОП Васильковський М.Я.,

с.Голишів вул. Вишнева, Садова,1-10,

С.Стрільців, Я.Галана

2. ПЛ-10 кВ Л-67-01 від к.4 ЗТП-83 9:00-17:00 ЖМ «Бам»,

ФОП Вербицький В.М.,

ФОП Момотюк М.А.,

ФОП Равський С.В.,

ФОП Фірук В.І.,

ФОП Лесько В.Т.,

ПП Матвійчук

СФГ Датсун,

ПП «Тент Сервіс»,

ФОП Бондарюк М.П.,

Милушівське споживче товариство,

ТзОВ «Силует ЛТД»,

ОСББ «Наш дім»,

ФОП Іскарьов О.Л.,

ФОП Терефельський,

ПрАТ «Київстар»,

ОК «Ранок».

ОК «Зміїнець»

ФОП Наход М.І.,

ФГ «Зміїнець», Луцька районна спілка СТ,

ФОП Манукян О.В,

ФОП Концевич А.В.

с.Милуші,

с.Милушин,

с.Княгининок вул. Соборна, Незалежності, Ранкова,

с.Зміїнець вул,Північна, Козацька, Зміїнець вул.Першотравнева, Ставкова, Луцька,1-81(непарні), Ясенева, Вишнева



Любомльський та Шацький райони



1. Пл.-0.4 ЗТП-109 9:00- 17:00

с.Любомль вул.Володимирська, Загородня, Молодіжна, Сачука

2. ПЛ.-0.4 КТП-274.432 9:00- 17:00 с.Прип»ять школа с.Прип»ять

3. КТЛ-357 9:00 – 17:00 с.Піща с.рада магазин. Пошта кафе «Едельвейс»

с.Піща



Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Маневицький район



1. ПЛ-10 кВ, Л-78-04 до ЛР-30 для ремонту

ПР-10 КТП-480. 11:00-15:00 КТП-480, с. Прилісне.

2. КТП-480 10:00-17:00 с. Прилісне.



місто Нововолинськ



1. ТП-4 9:00-17:00 котельня ЦМЛ Семенюк Віктор Васильович

Дитяча поліклініка

ПМСД-4 (реєстратура)

ПМСД-4 приймальня гол.лікаря

головний корпус ЦМЛ пр.Перемоги 7

пологове відділення пр.Перемоги 7

поліклініка пр. Перемоги 7

приймальня гол.лікаря (профвідділення) М.Нововолинськ:



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ КТП-230 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська ферма-2, господарський будинок.

2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19

3. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.

4. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.

5. ПЛ-0,4 кВ КТП-211 9:00-17:00 с.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення. с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.

6. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.

7. ПЛ-0,4 кВ КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, молоко пункт, ППМ. с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с.Любохини

вул.Ясенівка, Радянська



Турійський район



1. 10:00-16:30

ДП «Турійське лісове господарство», церква, школа, АТС, пошта, ФАП, ФОП Судюк В.М.- ДКУ, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с.Оса, Ревушки

2. ПЛ-0,4 кВ

КТП-274 10:00-16:30 Новодвірська с/р - адмінприміщення, дит.садок, клуб,водон. Башня, пошта, АТС, ФАП, ФОП Панасюк, Шклярук, Мисюк- магазин с.Н.Двір вул.Молодіжна, Центральна

3. ПЛ-10 кВ Л-25-07 від ЛР-111 до КР-229

КТП-196 10:00-16:30 Львівська залізниця - тублікарня с.м.т.Луків





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00-17:00с. Мар’я – Воля, вул. Нова – частково1. КТП-420 м.Горохів 9.00-17.00 ДРПЧ-5 УДСНС . ФОП Шевчук. ФОП Клемба. ФОП Янюк, ФОП Магурчак, ФОП Довгополов, ФОП рабарчук, ФОП убрицька, магазин ЗБИРАЛЬ вул. Берестецька, Сливки, Козацька, Чкалова, Чорновола, провул.Чкалова2. ЩТП-608 м.Горохів 9.00-17.00 ОЩАДБАНК вул.Лазо, Садова, Котляревського, Зелена3. КТП-46 м.Горохів 9.00-17.00 ФОП Грабарчук1. 10:00-17:00Школа, ФАПс.Трубки вул.Шевченка, вул.Вереснева 2-312. 9:30-16:30с.Литовеж вул.Лісова3. 10:00-17:00Школа,ФАПс.Щенятин1. ПЛ-0,4 кВ Л-3, КТП-88 09:40 – 17:00 Відсутні с. Мельники-Мостище,вул. Л.Українки, вул.Прилісна2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, КТП-159 09:30-17:00 Школа с. Малі Голоби, вул. Центральна,вул. Гутенська3. ПЛ-10кВ Л 59-03, пр.. оп. №№ 341-390 09:00-17:00 ПП Чмух В.В. (торговий павільйон), ССТ Пнівне (магазин) с. Воєгоще, вул.Центальна,вул.Зелена, вул.Ковальчука,вул.Ветеранів, вул.Прилісна,вул.Козацька1. 09:00-17:00с.Словатичівул. Перемоги2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-93 09:00-17:00 ФОП Панасюк Юрій Іванович - майстерняФОП Климович Микола Іванович - кіоскКіверцівське МСТ - магазин м.Ківерцівул.8-го Березня,буд.1-26,вул.Свободи,буд.1,2,3, 4-18,вул.Чехова,2,вул.Ціолковського, 17-54,82-93,вул.Чехова,1,3-11, вул.Космонавтів,буд.14-65,69,вул.Лісна,3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-319 09:00-17:00 ФОП Дорощук В.Ф. - магазинФОП Мельник О.С. - кафеФОП Яйленко Ф.К. - магазинФОП Костюк А.А. - магазинФОП Колосінський В.В. - приміщення смт. Оликавул. Б.Хмельницькоговул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8,вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11,вул. Путилівська, буд. 3-16,18,20вул. Богуна, буд. 1-4, 6-22, 25- 30,вул. Гагаріна, буд. 2,11-34), 5-11,31,33вул. Козацька, буд. 1-27,291. 9:00-17:00АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"Відділ освіти Ковельської РДАСвято-Дмитрівська церква с.ГішинКовельське МТМОФОП Денисюк Л.С.Дубівське СТДоротищенська сільська рада с.Гішин1. КТП-135 9-00-17-00 с.СемеринськеВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00Школа с.Голишів,ФОП Васильковський М.Я.,с.Голишів вул. Вишнева, Садова,1-10,С.Стрільців, Я.Галана2. ПЛ-10 кВ Л-67-01 від к.4 ЗТП-83 9:00-17:00 ЖМ «Бам»,ФОП Вербицький В.М.,ФОП Момотюк М.А.,ФОП Равський С.В.,ФОП Фірук В.І.,ФОП Лесько В.Т.,ПП МатвійчукСФГ Датсун,ПП «Тент Сервіс»,ФОП Бондарюк М.П.,Милушівське споживче товариство,ТзОВ «Силует ЛТД»,ОСББ «Наш дім»,ФОП Іскарьов О.Л.,ФОП Терефельський,ПрАТ «Київстар»,ОК «Ранок».ОК «Зміїнець»ФОП Наход М.І.,ФГ «Зміїнець», Луцька районна спілка СТ,ФОП Манукян О.В,ФОП Концевич А.В.с.Милуші,с.Милушин,с.Княгининок вул. Соборна, Незалежності, Ранкова,с.Зміїнець вул,Північна, Козацька, Зміїнець вул.Першотравнева, Ставкова, Луцька,1-81(непарні), Ясенева, Вишнева1. Пл.-0.4 ЗТП-109 9:00- 17:00с.Любомль вул.Володимирська, Загородня, Молодіжна, Сачука2. ПЛ.-0.4 КТП-274.432 9:00- 17:00 с.Прип»ять школа с.Прип»ять3. КТЛ-357 9:00 – 17:00 с.Піща с.рада магазин. Пошта кафе «Едельвейс»с.ПіщаВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10 кВ, Л-78-04 до ЛР-30 для ремонтуПР-10 КТП-480. 11:00-15:00 КТП-480, с. Прилісне.2. КТП-480 10:00-17:00 с. Прилісне.1. ТП-4 9:00-17:00 котельня ЦМЛ Семенюк Віктор ВасильовичДитяча поліклінікаПМСД-4 (реєстратура)ПМСД-4 приймальня гол.лікаряголовний корпус ЦМЛ пр.Перемоги 7пологове відділення пр.Перемоги 7поліклініка пр. Перемоги 7приймальня гол.лікаря (профвідділення) М.Нововолинськ:Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-230 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська ферма-2, господарський будинок.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-193. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-211 9:00-17:00 с.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення. с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, молоко пункт, ППМ. с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.1. 10:00-17:00с.Любохинивул.Ясенівка, Радянська1. 10:00-16:30ДП «Турійське лісове господарство», церква, школа, АТС, пошта, ФАП, ФОП Судюк В.М.- ДКУ, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с.Оса, Ревушки2. ПЛ-0,4 кВКТП-274 10:00-16:30 Новодвірська с/р - адмінприміщення, дит.садок, клуб,водон. Башня, пошта, АТС, ФАП, ФОП Панасюк, Шклярук, Мисюк- магазин с.Н.Двір вул.Молодіжна, Центральна3. ПЛ-10 кВ Л-25-07 від ЛР-111 до КР-229КТП-196 10:00-16:30 Львівська залізниця - тублікарня с.м.т.Луків

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