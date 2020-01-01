Де на Волині не буде світла 3 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
с. Мар’я – Воля, вул. Нова – частково
Горохівський район
1. КТП-420 м.Горохів 9.00-17.00 ДРПЧ-5 УДСНС . ФОП Шевчук. ФОП Клемба. ФОП Янюк, ФОП Магурчак, ФОП Довгополов, ФОП рабарчук, ФОП убрицька, магазин ЗБИРАЛЬ вул. Берестецька, Сливки, Козацька, Чкалова, Чорновола, провул.Чкалова
2. ЩТП-608 м.Горохів 9.00-17.00 ОЩАДБАНК вул.Лазо, Садова, Котляревського, Зелена
3. КТП-46 м.Горохів 9.00-17.00 ФОП Грабарчук
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
Школа, ФАП
с.Трубки вул.Шевченка, вул.Вереснева 2-31
2. 9:30-16:30
с.Литовеж вул.Лісова
3. 10:00-17:00
Школа,ФАП
с.Щенятин
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3, КТП-88 09:40 – 17:00 Відсутні с. Мельники-Мостище,
вул. Л.Українки, вул.Прилісна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, КТП-159 09:30-17:00 Школа с. Малі Голоби, вул. Центральна,
вул. Гутенська
3. ПЛ-10кВ Л 59-03, пр.. оп. №№ 341-390 09:00-17:00 ПП Чмух В.В. (торговий павільйон), ССТ Пнівне (магазин) с. Воєгоще, вул.Центальна,
вул.Зелена, вул.Ковальчука,
вул.Ветеранів, вул.Прилісна,
вул.Козацька
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
с.Словатичі
вул. Перемоги
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-93 09:00-17:00 ФОП Панасюк Юрій Іванович - майстерня
ФОП Климович Микола Іванович - кіоск
Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці
вул.8-го Березня,буд.1-26,
вул.Свободи,буд.1,2,3, 4-18,
вул.Чехова,2,
вул.Ціолковського, 17-54,82-93,
вул.Чехова,1,3-11, вул.Космонавтів,буд.14-65,69,
вул.Лісна,
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-319 09:00-17:00 ФОП Дорощук В.Ф. - магазин
ФОП Мельник О.С. - кафе
ФОП Яйленко Ф.К. - магазин
ФОП Костюк А.А. - магазин
ФОП Колосінський В.В. - приміщення смт. Олика
вул. Б.Хмельницького
вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8,
вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11,
вул. Путилівська, буд. 3-16,18,20
вул. Богуна, буд. 1-4, 6-22, 25- 30,
вул. Гагаріна, буд. 2,11-34), 5-11,31,33
вул. Козацька, буд. 1-27,29
Ковельський район
1. 9:00-17:00
АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
Відділ освіти Ковельської РДА
Свято-Дмитрівська церква с.Гішин
Ковельське МТМО
ФОП Денисюк Л.С.
Дубівське СТ
Доротищенська сільська рада с.Гішин
Локачинський район
1. КТП-135 9-00-17-00 с.Семеринське
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 9:00-17:00
Школа с.Голишів,
ФОП Васильковський М.Я.,
с.Голишів вул. Вишнева, Садова,1-10,
С.Стрільців, Я.Галана
2. ПЛ-10 кВ Л-67-01 від к.4 ЗТП-83 9:00-17:00 ЖМ «Бам»,
ФОП Вербицький В.М.,
ФОП Момотюк М.А.,
ФОП Равський С.В.,
ФОП Фірук В.І.,
ФОП Лесько В.Т.,
ПП Матвійчук
СФГ Датсун,
ПП «Тент Сервіс»,
ФОП Бондарюк М.П.,
Милушівське споживче товариство,
ТзОВ «Силует ЛТД»,
ОСББ «Наш дім»,
ФОП Іскарьов О.Л.,
ФОП Терефельський,
ПрАТ «Київстар»,
ОК «Ранок».
ОК «Зміїнець»
ФОП Наход М.І.,
ФГ «Зміїнець», Луцька районна спілка СТ,
ФОП Манукян О.В,
ФОП Концевич А.В.
с.Милуші,
с.Милушин,
с.Княгининок вул. Соборна, Незалежності, Ранкова,
с.Зміїнець вул,Північна, Козацька, Зміїнець вул.Першотравнева, Ставкова, Луцька,1-81(непарні), Ясенева, Вишнева
Любомльський та Шацький райони
1. Пл.-0.4 ЗТП-109 9:00- 17:00
с.Любомль вул.Володимирська, Загородня, Молодіжна, Сачука
2. ПЛ.-0.4 КТП-274.432 9:00- 17:00 с.Прип»ять школа с.Прип»ять
3. КТЛ-357 9:00 – 17:00 с.Піща с.рада магазин. Пошта кафе «Едельвейс»
с.Піща
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-78-04 до ЛР-30 для ремонту
ПР-10 КТП-480. 11:00-15:00 КТП-480, с. Прилісне.
2. КТП-480 10:00-17:00 с. Прилісне.
місто Нововолинськ
1. ТП-4 9:00-17:00 котельня ЦМЛ Семенюк Віктор Васильович
Дитяча поліклініка
ПМСД-4 (реєстратура)
ПМСД-4 приймальня гол.лікаря
головний корпус ЦМЛ пр.Перемоги 7
пологове відділення пр.Перемоги 7
поліклініка пр. Перемоги 7
приймальня гол.лікаря (профвідділення) М.Нововолинськ:
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-230 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська ферма-2, господарський будинок.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-211 9:00-17:00 с.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення. с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, молоко пункт, ППМ. с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Любохини
вул.Ясенівка, Радянська
Турійський район
1. 10:00-16:30
ДП «Турійське лісове господарство», церква, школа, АТС, пошта, ФАП, ФОП Судюк В.М.- ДКУ, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с.Оса, Ревушки
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-274 10:00-16:30 Новодвірська с/р - адмінприміщення, дит.садок, клуб,водон. Башня, пошта, АТС, ФАП, ФОП Панасюк, Шклярук, Мисюк- магазин с.Н.Двір вул.Молодіжна, Центральна
3. ПЛ-10 кВ Л-25-07 від ЛР-111 до КР-229
КТП-196 10:00-16:30 Львівська залізниця - тублікарня с.м.т.Луків
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
с. Мар’я – Воля, вул. Нова – частково
Горохівський район
1. КТП-420 м.Горохів 9.00-17.00 ДРПЧ-5 УДСНС . ФОП Шевчук. ФОП Клемба. ФОП Янюк, ФОП Магурчак, ФОП Довгополов, ФОП рабарчук, ФОП убрицька, магазин ЗБИРАЛЬ вул. Берестецька, Сливки, Козацька, Чкалова, Чорновола, провул.Чкалова
2. ЩТП-608 м.Горохів 9.00-17.00 ОЩАДБАНК вул.Лазо, Садова, Котляревського, Зелена
3. КТП-46 м.Горохів 9.00-17.00 ФОП Грабарчук
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
Школа, ФАП
с.Трубки вул.Шевченка, вул.Вереснева 2-31
2. 9:30-16:30
с.Литовеж вул.Лісова
3. 10:00-17:00
Школа,ФАП
с.Щенятин
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3, КТП-88 09:40 – 17:00 Відсутні с. Мельники-Мостище,
вул. Л.Українки, вул.Прилісна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, КТП-159 09:30-17:00 Школа с. Малі Голоби, вул. Центральна,
вул. Гутенська
3. ПЛ-10кВ Л 59-03, пр.. оп. №№ 341-390 09:00-17:00 ПП Чмух В.В. (торговий павільйон), ССТ Пнівне (магазин) с. Воєгоще, вул.Центальна,
вул.Зелена, вул.Ковальчука,
вул.Ветеранів, вул.Прилісна,
вул.Козацька
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
с.Словатичі
вул. Перемоги
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-93 09:00-17:00 ФОП Панасюк Юрій Іванович - майстерня
ФОП Климович Микола Іванович - кіоск
Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці
вул.8-го Березня,буд.1-26,
вул.Свободи,буд.1,2,3, 4-18,
вул.Чехова,2,
вул.Ціолковського, 17-54,82-93,
вул.Чехова,1,3-11, вул.Космонавтів,буд.14-65,69,
вул.Лісна,
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-319 09:00-17:00 ФОП Дорощук В.Ф. - магазин
ФОП Мельник О.С. - кафе
ФОП Яйленко Ф.К. - магазин
ФОП Костюк А.А. - магазин
ФОП Колосінський В.В. - приміщення смт. Олика
вул. Б.Хмельницького
вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8,
вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11,
вул. Путилівська, буд. 3-16,18,20
вул. Богуна, буд. 1-4, 6-22, 25- 30,
вул. Гагаріна, буд. 2,11-34), 5-11,31,33
вул. Козацька, буд. 1-27,29
Ковельський район
1. 9:00-17:00
АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
Відділ освіти Ковельської РДА
Свято-Дмитрівська церква с.Гішин
Ковельське МТМО
ФОП Денисюк Л.С.
Дубівське СТ
Доротищенська сільська рада с.Гішин
Локачинський район
1. КТП-135 9-00-17-00 с.Семеринське
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 9:00-17:00
Школа с.Голишів,
ФОП Васильковський М.Я.,
с.Голишів вул. Вишнева, Садова,1-10,
С.Стрільців, Я.Галана
2. ПЛ-10 кВ Л-67-01 від к.4 ЗТП-83 9:00-17:00 ЖМ «Бам»,
ФОП Вербицький В.М.,
ФОП Момотюк М.А.,
ФОП Равський С.В.,
ФОП Фірук В.І.,
ФОП Лесько В.Т.,
ПП Матвійчук
СФГ Датсун,
ПП «Тент Сервіс»,
ФОП Бондарюк М.П.,
Милушівське споживче товариство,
ТзОВ «Силует ЛТД»,
ОСББ «Наш дім»,
ФОП Іскарьов О.Л.,
ФОП Терефельський,
ПрАТ «Київстар»,
ОК «Ранок».
ОК «Зміїнець»
ФОП Наход М.І.,
ФГ «Зміїнець», Луцька районна спілка СТ,
ФОП Манукян О.В,
ФОП Концевич А.В.
с.Милуші,
с.Милушин,
с.Княгининок вул. Соборна, Незалежності, Ранкова,
с.Зміїнець вул,Північна, Козацька, Зміїнець вул.Першотравнева, Ставкова, Луцька,1-81(непарні), Ясенева, Вишнева
Любомльський та Шацький райони
1. Пл.-0.4 ЗТП-109 9:00- 17:00
с.Любомль вул.Володимирська, Загородня, Молодіжна, Сачука
2. ПЛ.-0.4 КТП-274.432 9:00- 17:00 с.Прип»ять школа с.Прип»ять
3. КТЛ-357 9:00 – 17:00 с.Піща с.рада магазин. Пошта кафе «Едельвейс»
с.Піща
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-78-04 до ЛР-30 для ремонту
ПР-10 КТП-480. 11:00-15:00 КТП-480, с. Прилісне.
2. КТП-480 10:00-17:00 с. Прилісне.
місто Нововолинськ
1. ТП-4 9:00-17:00 котельня ЦМЛ Семенюк Віктор Васильович
Дитяча поліклініка
ПМСД-4 (реєстратура)
ПМСД-4 приймальня гол.лікаря
головний корпус ЦМЛ пр.Перемоги 7
пологове відділення пр.Перемоги 7
поліклініка пр. Перемоги 7
приймальня гол.лікаря (профвідділення) М.Нововолинськ:
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-230 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська ферма-2, господарський будинок.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-211 9:00-17:00 с.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення. с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, молоко пункт, ППМ. с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Любохини
вул.Ясенівка, Радянська
Турійський район
1. 10:00-16:30
ДП «Турійське лісове господарство», церква, школа, АТС, пошта, ФАП, ФОП Судюк В.М.- ДКУ, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с.Оса, Ревушки
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-274 10:00-16:30 Новодвірська с/р - адмінприміщення, дит.садок, клуб,водон. Башня, пошта, АТС, ФАП, ФОП Панасюк, Шклярук, Мисюк- магазин с.Н.Двір вул.Молодіжна, Центральна
3. ПЛ-10 кВ Л-25-07 від ЛР-111 до КР-229
КТП-196 10:00-16:30 Львівська залізниця - тублікарня с.м.т.Луків
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