На Волині судитимуть поліцейського, який на очах у дитини побив колишню дружину





Про це повідомляє пресслужба



Трапилося це увечері 16 грудня 2019 року.



Нині чоловіка обвинувачують у заподіянні потерпілій легких тілесних ушкоджень (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 125 КК України, покарання – до одного року виправних робіт).



Міру покарання поліцейському обере суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31-річний правоохоронець у будинку в одному з сіл Володимир-Волинського району під час конфлікту на очах у своєї дитини схопив жінку за волосся, повалив її на підлогу й кілька разів ударив кулаком.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Трапилося це увечері 16 грудня 2019 року.Нині чоловіка обвинувачують у заподіянні потерпілій легких тілесних ушкоджень (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 125 КК України, покарання – до одного року виправних робіт).Міру покарання поліцейському обере суд.

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