На Волині судитимуть поліцейського, який на очах у дитини побив колишню дружину
Сьогодні, 11:30
31-річний правоохоронець у будинку в одному з сіл Володимир-Волинського району під час конфлікту на очах у своєї дитини схопив жінку за волосся, повалив її на підлогу й кілька разів ударив кулаком.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Трапилося це увечері 16 грудня 2019 року.
Нині чоловіка обвинувачують у заподіянні потерпілій легких тілесних ушкоджень (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 125 КК України, покарання – до одного року виправних робіт).
Міру покарання поліцейському обере суд.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Трапилося це увечері 16 грудня 2019 року.
Нині чоловіка обвинувачують у заподіянні потерпілій легких тілесних ушкоджень (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 125 КК України, покарання – до одного року виправних робіт).
Міру покарання поліцейському обере суд.
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