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На Волині судитимуть поліцейського, який на очах у дитини побив колишню дружину

На Волині судитимуть поліцейського, який на очах у дитини побив колишню дружину
31-річний правоохоронець у будинку в одному з сіл Володимир-Волинського району під час конфлікту на очах у своєї дитини схопив жінку за волосся, повалив її на підлогу й кілька разів ударив кулаком.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Трапилося це увечері 16 грудня 2019 року.

Нині чоловіка обвинувачують у заподіянні потерпілій легких тілесних ушкоджень (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 125 КК України, покарання – до одного року виправних робіт).

Міру покарання поліцейському обере суд.

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Теги: побиття, Волинь, поліція, кримінал
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