вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

П'яний волинянин підірвав на подвір’ї гранату

П'яний волинянин підірвав на подвір’ї гранату
На Волині 29-річний чоловік погрожував гранатою тещі та дружині.

Так, 1 червня, до поліції зателефонувала 25-річна жителька Ковельського району та повідомила, що чоловік, з яким вона перебуває на стадії розлучення, прийшов до будинку її матері та, погрожуючи розправою, кинув на подвір’я предмет, схожий на гранату, - пише ГУНП у Волинської області

Предмет вибухнув. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Правопорушник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Під час огляду місця пригоди за участю спеціалістів вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області поліцейські вилучили металеві уламки, характерні для вибуху гранати «Ф-1», предмет, схожий на запобіжний важіль осколкової ручної гранати, зразки грунту тощо.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 5 т. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про замах на умисне вбивство вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Санкція статті передбачає від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Після оголошення підозри затриманому обиратимуть міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

П'яний волинянин підірвав на подвір’ї гранату
П'яний волинянин підірвав на подвір’ї гранату


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, поліція, граната, вибух
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судитимуть поліцейського, який на очах у дитини побив колишню дружину
Сьогодні, 11:30
П'яний волинянин підірвав на подвір’ї гранату
Сьогодні, 11:18
Скільки заробив за рік та чим багатий Григорій Пустовіт
Сьогодні, 11:07
У селі під Луцьком оперативно розшукали 12-річну дівчинку, що зникла з дому
Сьогодні, 10:30
Помер багаторічний очільник волинського товариства незрячих
Сьогодні, 10:27
Схожі новини
На Рівненщині чоловік підпалив вантажівку та кинув гранату в кафе. ФОТО На Рівненщині чоловік підпалив вантажівку та кинув гранату в кафе. ФОТО
27 серпень, 2019, 05:38
У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку. ФОТО У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку. ФОТО
22 травень, 2019, 13:24
Вибух у Харкові: через гранату загинули двоє людей Вибух у Харкові: через гранату загинули двоє людей
20 травень, 2019, 04:57
На Київщині у авто під час руху вибухнула граната – водій загинув На Київщині у авто під час руху вибухнула граната – водій загинув
07 квітень, 2019, 00:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судитимуть поліцейського, який на очах у дитини побив колишню дружину
Сьогодні, 11:30
 0
П'яний волинянин підірвав на подвір’ї гранату
Сьогодні, 11:18
 0
Скільки заробив за рік та чим багатий Григорій Пустовіт
Сьогодні, 11:07
 0
У селі під Луцьком оперативно розшукали 12-річну дівчинку, що зникла з дому
Сьогодні, 10:30
 0
Помер багаторічний очільник волинського товариства незрячих
Сьогодні, 10:27
 0
Медіа
відео
1/8