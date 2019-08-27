П'яний волинянин підірвав на подвір’ї гранату

На Волині 29-річний чоловік погрожував гранатою тещі та дружині.Так, 1 червня, до поліції зателефонувала 25-річна жителька Ковельського району та повідомила, що чоловік, з яким вона перебуває на стадії розлучення, прийшов до будинку її матері та, погрожуючи розправою, кинув на подвір’я предмет, схожий на гранату, - пише ГУНП у Волинської областіПредмет вибухнув. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Правопорушник перебував у стані алкогольного сп’яніння.Під час огляду місця пригоди за участю спеціалістів вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області поліцейські вилучили металеві уламки, характерні для вибуху гранати «Ф-1», предмет, схожий на запобіжний важіль осколкової ручної гранати, зразки грунту тощо.Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 5 т. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про замах на умисне вбивство вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Санкція статті передбачає від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі.Після оголошення підозри затриманому обиратимуть міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.