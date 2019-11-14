Прикордонники Луцького загону затримали вночі тютюнового контрабандиста в гідрокостюмі. ФОТО





Отримавши інформацію від польських колег про рух двох невідомих осіб з пакунками, група реагування від відділу «Рівне» Луцького загону одразу ж перевірила вказаний напрямок,



В ході пошукових дій з польського боку виявили 6 пакунків з сигаретами та затримали одну особу. З українського боку на березі річки Західний Буг правоохоронці затримали іншу особу в гідрокостюмі. В подальшому, під час перевірки місцевості виявили також кладку, яка, ймовірно, використовувалась для подолання контрольно-слідової смуги.



За порушення законодавства з прикордонних питань на правопорушника склали адміністративні документи. Триває перевірка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські та польські прикордонники викрили на річці Західний Буг нічну оборудку контрабандистів.Отримавши інформацію від польських колег про рух двох невідомих осіб з пакунками, група реагування від відділу «Рівне» Луцького загону одразу ж перевірила вказаний напрямок, повідомляє Держприкордонна служба України.В ході пошукових дій з польського боку виявили 6 пакунків з сигаретами та затримали одну особу. З українського боку на березі річки Західний Буг правоохоронці затримали іншу особу в гідрокостюмі. В подальшому, під час перевірки місцевості виявили також кладку, яка, ймовірно, використовувалась для подолання контрольно-слідової смуги.За порушення законодавства з прикордонних питань на правопорушника склали адміністративні документи. Триває перевірка.

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