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Прикордонники Луцького загону затримали вночі тютюнового контрабандиста в гідрокостюмі. ФОТО

Прикордонники Луцького загону затримали вночі тютюнового контрабандиста в гідрокостюмі. ФОТО
Українські та польські прикордонники викрили на річці Західний Буг нічну оборудку контрабандистів.

Отримавши інформацію від польських колег про рух двох невідомих осіб з пакунками, група реагування від відділу «Рівне» Луцького загону одразу ж перевірила вказаний напрямок, повідомляє Держприкордонна служба України.

В ході пошукових дій з польського боку виявили 6 пакунків з сигаретами та затримали одну особу. З українського боку на березі річки Західний Буг правоохоронці затримали іншу особу в гідрокостюмі. В подальшому, під час перевірки місцевості виявили також кладку, яка, ймовірно, використовувалась для подолання контрольно-слідової смуги.

За порушення законодавства з прикордонних питань на правопорушника склали адміністративні документи. Триває перевірка.

Прикордонники Луцького загону затримали вночі тютюнового контрабандиста в гідрокостюмі. ФОТО
Прикордонники Луцького загону затримали вночі тютюнового контрабандиста в гідрокостюмі. ФОТО
Прикордонники Луцького загону затримали вночі тютюнового контрабандиста в гідрокостюмі. ФОТО

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Теги: прикордонник, Луцький загін, контрабанда
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