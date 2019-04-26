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В Одесі на ринку сталася масова стрілянина, є поранені. ВІДЕО

В Одесі на ринку сталася масова стрілянина, є поранені. ВІДЕО
У вівторок, 2 червня, в Одесі на ринку "7 кілометр" сталася масова стрілянина.

Відео перестрілки опубліковано в Telegram-каналі "Одеса INFO", пише "Уніан".

На запису видно, що у конфлікті беруть участь щонайменше два десятки озброєних людей неслов'янської зовнішності. За даними каналу, в перестрілці є поранені. Крім того, невідомі чоловіки побили вікна магазинів.

За даними поліції, на ринку була спроба розбійного нападу. В магазин тканин зайшла група людей в масках і почала стріляти в бік продавців. Поранили двох чоловіків. Після цього розбійники сіли у свої автомобілі і поїхали. На місці працює слідчо-оперативна група.





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Теги: Одеса, ринок, стрілянина
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Коментарі 3
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коли стріляють потрібно відстрілюватись
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Арсен Аваков, геть з посади. Бандитизм, розбійні напади та стрілянина з вогнепальної зброї в Україні стали нормою при тобі. Тобі пора податись до ЄС чи у Америку, до речі де ти й ховався від Януковича В.Ф.
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Напустили хачей в Україну. От вам і мажте. Гнати всі меншинства з України треба.
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