В Одесі на ринку сталася масова стрілянина, є поранені. ВІДЕО





Відео перестрілки опубліковано в Telegram-каналі "Одеса INFO", пише



На запису видно, що у конфлікті беруть участь щонайменше два десятки озброєних людей неслов'янської зовнішності. За даними каналу, в перестрілці є поранені. Крім того, невідомі чоловіки побили вікна магазинів.



За даними











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 2 червня, в Одесі на ринку "7 кілометр" сталася масова стрілянина.Відео перестрілки опубліковано в Telegram-каналі "Одеса INFO", пише "Уніан" На запису видно, що у конфлікті беруть участь щонайменше два десятки озброєних людей неслов'янської зовнішності. За даними каналу, в перестрілці є поранені. Крім того, невідомі чоловіки побили вікна магазинів.За даними поліції , на ринку була спроба розбійного нападу. В магазин тканин зайшла група людей в масках і почала стріляти в бік продавців. Поранили двох чоловіків. Після цього розбійники сіли у свої автомобілі і поїхали. На місці працює слідчо-оперативна група.

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