Повідомили, коли в Україну повернеться справжнє тепло





Про це синоптик



Антициклонічна смуга високого атмосферного тиску з Чорного моря «зашле своїх розвідників» вглиб України, тож прояснення можливі вздовж смуги від Сумщини, Харківщини через Дніпропетровщину до Запоріжжя.



Вітер у середу очікується з півдня. Швидкість складатиме в межах 3-10 м/с.



3-го червня вночі ще буде холодно, +5+9 градусів, на Півдні та Сході до +12 градусів.



Найвища температура повітря очікується на Сході України та на Дніпропетровщині, +17+23 градуси. Найхолодніше буде в західних областях, +11+14 градусів. На решті нашої території +13+19 градусів.



У Києві 3-го червня дощ більш ймовірний у другій половині дня. Вночі холодно, +6+8 градусів, вдень у середу потепліє до +17 градусів.



«Циклон так міцно осів в Україні - складається враження, що йому тут дуже подобається», – жартує синоптик.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 3 червня, центр циклону й надалі перебуватиме над західною частиною України. Дощі охоплять більшість областей. Суттєві потепління обіцяють з 5-го червня.Про це синоптик Наталія Діденко повідомила на своїй сторінці у Facebook.Антициклонічна смуга високого атмосферного тиску з Чорного моря «зашле своїх розвідників» вглиб України, тож прояснення можливі вздовж смуги від Сумщини, Харківщини через Дніпропетровщину до Запоріжжя.Вітер у середу очікується з півдня. Швидкість складатиме в межах 3-10 м/с.3-го червня вночі ще буде холодно, +5+9 градусів, на Півдні та Сході до +12 градусів.Найвища температура повітря очікується на Сході України та на Дніпропетровщині, +17+23 градуси. Найхолодніше буде в західних областях, +11+14 градусів. На решті нашої території +13+19 градусів.У Києві 3-го червня дощ більш ймовірний у другій половині дня. Вночі холодно, +6+8 градусів, вдень у середу потепліє до +17 градусів.«Циклон так міцно осів в Україні - складається враження, що йому тут дуже подобається», – жартує синоптик.

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