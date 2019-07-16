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Повідомили, коли в Україну повернеться справжнє тепло

Повідомили, коли в Україну повернеться справжнє тепло
У середу, 3 червня, центр циклону й надалі перебуватиме над західною частиною України. Дощі охоплять більшість областей. Суттєві потепління обіцяють з 5-го червня.

Про це синоптик Наталія Діденко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Антициклонічна смуга високого атмосферного тиску з Чорного моря «зашле своїх розвідників» вглиб України, тож прояснення можливі вздовж смуги від Сумщини, Харківщини через Дніпропетровщину до Запоріжжя.

Вітер у середу очікується з півдня. Швидкість складатиме в межах 3-10 м/с.

3-го червня вночі ще буде холодно, +5+9 градусів, на Півдні та Сході до +12 градусів.

Найвища температура повітря очікується на Сході України та на Дніпропетровщині, +17+23 градуси. Найхолодніше буде в західних областях, +11+14 градусів. На решті нашої території +13+19 градусів.

У Києві 3-го червня дощ більш ймовірний у другій половині дня. Вночі холодно, +6+8 градусів, вдень у середу потепліє до +17 градусів.

«Циклон так міцно осів в Україні - складається враження, що йому тут дуже подобається», – жартує синоптик.

Повідомили, коли в Україну повернеться справжнє тепло
Повідомили, коли в Україну повернеться справжнє тепло


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Теги: погода, Україна, циклон, антициклон, літо
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Коментарі 1
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А що тут вже залишилось, два з половиною місяці потерпіти цього холоду та і все опалювальний сезон прийшов - осінь з зимою.
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