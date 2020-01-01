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Лучанка стала мамою для 18 дітей. ВІДЕО

Лучанка стала мамою для 18 дітей. ВІДЕО
Валентина Янковська стала прийомною мамою для дітей-сиріт. Її будинок сімейного типу – єдиний у Луцьку.

Всього в обласному центрі 5 прийомних сімей, там проживає 9 дітей, - розповів Суспільному начальник служби у справах дітей Луцької міськради Федір Шульган.

Зазначається, шо жінка стала мамою для 18 дітей. Нині вона виховує семеро сиріт і напівсиріт. Має двох власних дітей. За роки роботи з сиротами випустила в доросле життя 9 хлопців та дівчат.

Колись жінка була волонтеркою в одному із благодійних фондів, де харчувалися сироти і малозабезпечені діти. З того часу, каже, зародилася ідея всиновлення.

"Одного дня прийшли дітки, вони не мали де жити. Ми їх просто прийняли, так і почалося... Потім ті діти привели інших дітей, ми чим могли тим і допомагали", - каже Валентина Янковська.

15-річний Євгеній Покальчук, який родом із Донецької області розповів, який приїхав на Волинь разом зі своїм братом, розповів, як потрапив у цю сім'ю.

"Я в цю сім’ї попав у 7 років з Рожища. І вже я тут вісім років. В цій сім’ї мені сподобалося, мені тут нормально", - каже хлопець.

"Відчуваю себе мироносцем, бо діти мають різні характери. Вони мене виховують, а я їх. Ми знаходимо спільну мову. В нас є дискусії, якщо ми приймаємо якесь рішення, ми сідаємо за стіл, обговорюємо ті питання", - підсумовує Валентина Янковська.


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Теги: прийомна родина, Луцьк, діти
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