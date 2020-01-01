Лучанка стала мамою для 18 дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 12:47
Валентина Янковська стала прийомною мамою для дітей-сиріт. Її будинок сімейного типу – єдиний у Луцьку.
Всього в обласному центрі 5 прийомних сімей, там проживає 9 дітей, - розповів Суспільному начальник служби у справах дітей Луцької міськради Федір Шульган.
Зазначається, шо жінка стала мамою для 18 дітей. Нині вона виховує семеро сиріт і напівсиріт. Має двох власних дітей. За роки роботи з сиротами випустила в доросле життя 9 хлопців та дівчат.
Колись жінка була волонтеркою в одному із благодійних фондів, де харчувалися сироти і малозабезпечені діти. З того часу, каже, зародилася ідея всиновлення.
"Одного дня прийшли дітки, вони не мали де жити. Ми їх просто прийняли, так і почалося... Потім ті діти привели інших дітей, ми чим могли тим і допомагали", - каже Валентина Янковська.
15-річний Євгеній Покальчук, який родом із Донецької області розповів, який приїхав на Волинь разом зі своїм братом, розповів, як потрапив у цю сім'ю.
"Я в цю сім’ї попав у 7 років з Рожища. І вже я тут вісім років. В цій сім’ї мені сподобалося, мені тут нормально", - каже хлопець.
"Відчуваю себе мироносцем, бо діти мають різні характери. Вони мене виховують, а я їх. Ми знаходимо спільну мову. В нас є дискусії, якщо ми приймаємо якесь рішення, ми сідаємо за стіл, обговорюємо ті питання", - підсумовує Валентина Янковська.
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Всього в обласному центрі 5 прийомних сімей, там проживає 9 дітей, - розповів Суспільному начальник служби у справах дітей Луцької міськради Федір Шульган.
Зазначається, шо жінка стала мамою для 18 дітей. Нині вона виховує семеро сиріт і напівсиріт. Має двох власних дітей. За роки роботи з сиротами випустила в доросле життя 9 хлопців та дівчат.
Колись жінка була волонтеркою в одному із благодійних фондів, де харчувалися сироти і малозабезпечені діти. З того часу, каже, зародилася ідея всиновлення.
"Одного дня прийшли дітки, вони не мали де жити. Ми їх просто прийняли, так і почалося... Потім ті діти привели інших дітей, ми чим могли тим і допомагали", - каже Валентина Янковська.
15-річний Євгеній Покальчук, який родом із Донецької області розповів, який приїхав на Волинь разом зі своїм братом, розповів, як потрапив у цю сім'ю.
"Я в цю сім’ї попав у 7 років з Рожища. І вже я тут вісім років. В цій сім’ї мені сподобалося, мені тут нормально", - каже хлопець.
"Відчуваю себе мироносцем, бо діти мають різні характери. Вони мене виховують, а я їх. Ми знаходимо спільну мову. В нас є дискусії, якщо ми приймаємо якесь рішення, ми сідаємо за стіл, обговорюємо ті питання", - підсумовує Валентина Янковська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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