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Шахраї видурюють гроші у волинян від імені священників

Шахраї видурюють гроші у волинян від імені священників
Волинська єпархія Православно церкви України повідомляє про створення фейкових сторінок шахраїв у фейсбуці. Злочинці просять гроші від імені священників.

Про це йдеться на сторінці єпархії.

Нагадаємо, такі дописи на початку року вже були на сторінках військових капеланів.

Нині з'являються знову в інших священників. Зловмисники створюють фейкові сторінки для виманювання коштів на різні потреби, але найчастіше шахраї видурюють гроші нібито на потреби для українських воїнів. Вони надають номер телефону, який просять поповнити.

"Душпастирі закликають до обережності, перевіряти достовірність інформації. Священнослужителі не здійснюють розсилок для поповнення карток мобільних телефонів, а також банківських карток через особисту пошту, а спілкуються з друзями особисто або подають інформацію відкрито", - наголосили у пресслужбі єпархії.

Так, повідомляють про створення фейкових сторінок протоієреїв Богдана Гриніва та Андрія Сидора (декана Горохівського благочиння).

Шахраї видурюють гроші у волинян від імені священників

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Теги: шахраї, Волинська єпархія, священники
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