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В аварії під Луцьком, де авто в'їхало у стовп, травмувався 74-річний чоловік. ВІДЕО

В аварії під Луцьком, де авто в'їхало у стовп, травмувався 74-річний чоловік. ВІДЕО
В дорожньо-транспортній пригоді поблизу села Зміїнець Луцького району отримав травми 74-річний водій авто марки "Жигулі".

Чоловік не розминувся з водієм Audi. Літнього керманича з місця ДТП забрала карета швидкої допомоги, - розповіла Суспільному дружина травмованого.

Аварія сталася 2 червня о 11:00. Ганна Шудра каже, що їхала з чоловіком до насінневого магазину. "Жигулі"виїхали на вулицю Ковельську з прилеглої дороги.

На місці події працювали правоохоронці. Зі слів речниці Нацполіції Волині Ольги Бузулук, водій Audi відмовився від госпіталізації.

"Усі обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група", - сказала Ольга Бузулук.


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Теги: Зміїнець, авто, аварія
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