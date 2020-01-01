В аварії під Луцьком, де авто в'їхало у стовп, травмувався 74-річний чоловік. ВІДЕО





Чоловік не розминувся з водієм Audi. Літнього керманича з місця ДТП забрала карета швидкої допомоги, - розповіла



Аварія сталася 2 червня о 11:00. Ганна Шудра каже, що їхала з чоловіком до насінневого магазину. "Жигулі"виїхали на вулицю Ковельську з прилеглої дороги.



На місці події працювали правоохоронці. Зі слів речниці Нацполіції Волині Ольги Бузулук, водій Audi відмовився від госпіталізації.



"Усі обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група", - сказала Ольга Бузулук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В дорожньо-транспортній пригоді поблизу села Зміїнець Луцького району отримав травми 74-річний водій авто марки "Жигулі".Чоловік не розминувся з водієм Audi. Літнього керманича з місця ДТП забрала карета швидкої допомоги, - розповіла Суспільному дружина травмованого.Аварія сталася 2 червня о 11:00. Ганна Шудра каже, що їхала з чоловіком до насінневого магазину. "Жигулі"виїхали на вулицю Ковельську з прилеглої дороги.На місці події працювали правоохоронці. Зі слів речниці Нацполіції Волині, водій Audi відмовився від госпіталізації."Усі обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група", - сказала Ольга Бузулук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію