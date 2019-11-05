Маленький волинянин бореться із онкохворобою: батьки просять про допомогу

Данилко, який понад рік бореться із раком.



Про це



"До ратнівських поліцейських малюк завітав разом зі своїм старшим братиком та батьками. Колектив з великою радістю зустрів маленьких відвідувачів, діти змогли відчути себе "копами" за кермом поліцейського автомобіля, їм подарували подарунки, позитивні емоції та яскраві враження, які запам'ятаються дітворі надовго.



З особливою радістю батьки малюків дякували за гарний настрій, подарунки та фінансову підтримку на лікування Данилка", - йдеться у дописі.



Данило бореться з важкою хворобою - раком крові. На лікування дитини батьки витрачають всі свої заощадження, а тому просять небайдужих долучитися та підтримати хлопчика.



Кошти можна перерахувати на карту мами Мельничук Ольга Володимирівна - 4149 4390 1505 3741.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До ратнівських поліцейських у Міжнародний день захисту дітей 1 червня завітав хлопчик, який понад рік бореться із раком.Про це повідомляють на сторінці Ратнівського відділення поліції."До ратнівських поліцейських малюк завітав разом зі своїм старшим братиком та батьками. Колектив з великою радістю зустрів маленьких відвідувачів, діти змогли відчути себе "копами" за кермом поліцейського автомобіля, їм подарували подарунки, позитивні емоції та яскраві враження, які запам'ятаються дітворі надовго.З особливою радістю батьки малюків дякували за гарний настрій, подарунки та фінансову підтримку на лікування Данилка", - йдеться у дописі.Данило бореться з важкою хворобою - раком крові. На лікування дитини батьки витрачають всі свої заощадження, а тому просять небайдужих долучитися та підтримати хлопчика.Кошти можна перерахувати на карту мами

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