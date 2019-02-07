Знущання з дитини: на Луганщині жінка посадила свою доньку на ланцюг. ФОТО
Сьогодні, 13:34
На Луганщині 44-річну жінку підозрюють у домашньому насиллі над власною неповнолітньою донькою. Вона посадила дівчинку на ланцюг.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальниця відділу по зв’язках із громадськістю поліції Луганської області Татьяна Погукай, - пише Обозреватель.
Зазначається, що про подію сповістив правоохоронців житель Кремінського району. За словами чоловіка, до нього "приповзла 14-річна сусідка з ланцюгом на ногах" та попросила допомоги.
На місці події правоохоронці з’ясували, що неповнолітня дівчина вже добу перебувала з ланцюгом на ногах, які їй одягла її власна матір.
Жінка заявила, що скористалася ланцюгом, щоб у такий спосіб "перевиховувати" доньку, яка, нібито, постійно тікає з дому. Крім того, вночі вона мотузкою прив’язувала дитину до своєї ноги та до ланцюга на ногах доньки, аби знову ж таки "контролювати" її.
Нині дівчинка перебуває у лікарні. А за фактом незаконного позбавлення волі неповнолітньої відкрили кримінальне провадження за ст. 146 КК України. Досудове слідство триває.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальниця відділу по зв’язках із громадськістю поліції Луганської області Татьяна Погукай, - пише Обозреватель.
Зазначається, що про подію сповістив правоохоронців житель Кремінського району. За словами чоловіка, до нього "приповзла 14-річна сусідка з ланцюгом на ногах" та попросила допомоги.
На місці події правоохоронці з’ясували, що неповнолітня дівчина вже добу перебувала з ланцюгом на ногах, які їй одягла її власна матір.
Жінка заявила, що скористалася ланцюгом, щоб у такий спосіб "перевиховувати" доньку, яка, нібито, постійно тікає з дому. Крім того, вночі вона мотузкою прив’язувала дитину до своєї ноги та до ланцюга на ногах доньки, аби знову ж таки "контролювати" її.
Нині дівчинка перебуває у лікарні. А за фактом незаконного позбавлення волі неповнолітньої відкрили кримінальне провадження за ст. 146 КК України. Досудове слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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